Nevşehir’de ucu açık bırakılan elektrik kablosu yağmurun etkisiyle kısa devre yaparak alev aldı.

Olay, 2000 Evler Mahallesi Sulusaray kavşağında meydana geldi. Bölgede yürütülen yol yapım ve park çalışmaları sırasında ucu açık bırakılan elektrik kablosu, yağışın etkisiyle kısa devre yaparak patladı. Bir anda alev alan kablo çevrede paniğe neden oldu. Yoldan geçen vatandaşlar; kablodan çıkan alevleri fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye MEDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken MEDAŞ ekipleri enerji hattındaki elektriği kesti.

Enerjinin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri alev alan kabloyu kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın büyümeden söndürülürken, olay çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.