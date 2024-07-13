Çorum’un Alaca ilçesinde havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Çorum-Alaca karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Murat D. (24) yönetimindeki otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil karşı şeride geçtikten sonra yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanarak Elicek deresi yatağına devrildi. Kaza anında araçta bulunan Kamile B. camdan fırlayarak yol kenarına düşerken, sürücü ve yanında bulunan Tülay B. ise dere yatağına devrilen otomobilde sıkıştı.

Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralı sürücü doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden sürücünün askeri personel olduğu öğrenildi.