Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Yozgat’ta Cumartesi gününden itibaren sıcak havalar yerini yağışlı havalara bırakacak. Hava sıcaklığının bugün 30 dereceği görmesi ile birlikte hava sıcaklığında da düşüş yaşanacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Tekin, ülke genelinde beklenen yağışlar ve sıcaklık durumuna ilişkin bilgiler verdi. Hava sıcaklıklarının önceki günlerde mevsim normalleri üzerinde olduğunu hatırlatan Tekin, “Önümüzdeki iki gün boyunca perşembe ve cuma günü de mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Hafta sonu yeni bir yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normalleri altına düşecek” diye konuştu.

Tekin, yağışlı havanın yaşanacağını belirterek, “Ülkemizde önümüzdeki iki gün boyunca dar alanda yağışları göreceğiz. Perşembe günü Marmara'nın güneydoğusu, Ege'nin içi, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Eskişehir ve Bolu çevrelerinde yağışları göreceğiz. Cuma günü ise Trakya, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri yağışlı olacak. Diğer yerlerde ise parçalı az bulutlu olacak” dedi.

YAĞIŞLAR ÜLKE GENELİNDE GÖRÜLECEK

Yağışlardan kaynaklı oluşabilecek durumlar nedeniyle uyarılarda bulunan Tekin, şöyle devam etti:

“Yeni bir yağışlı sistemle birlikte hafta sonu ülkemizin büyük bir bölümünde yağışları göreceğiz. Cumartesi günü Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz bölge geneliyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Pazar günü ise Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışları görmek mümkün olacak. Özellikle cumartesi günü Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istemekteyiz.”

Yozgat’ta önümüzde ki günlerde ise hava sıcaklığı şu şekilde bekleniyor;

07 Temmuz 2023 Cuma günü parçalı bulutlu 31 derece

08 Temmuz 2023 Cumartesi günü Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 27 derece

09 Temmuz 2023 Pazar günü Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 23 derece

10 Temmuz 2023 Pazartesi günü Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 21 derece. İHA/Haber Merkezi