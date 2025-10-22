Yozgat’ta bugün sıcaklıklar genellikle 14 °C ila 16 °C arasında değişiyor. Şu anda gökyüzü kısmen güneşli görünse de öğleden sonrasında yerel sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı hava öğle sonrası başlayarak kısa sürecek ve sonra yerini kapalı havaya bırakacak.

Öğleden sonra 15:00 –16:00 civarında gökyüzü tamamen bulutla kaplanacak; sıcaklık 15–16 °C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 13–14 °C’ye kadar düşecek ve hava daha serin bir karakter kazanacak.

Geceye gelindiğinde ise parçalı bulutlu gökyüzü göze çarpacak. Gece yarısı ve sonrasında açılıklar görülme ihtimali yüksek. Sıcaklık 10–11 °C bandında olacak; örtülü gecelere alışık olmayanlar dışarıda hafif bir mont ile rahat edebilir.

Yağış Uyarısı

Öğleden sonra kısa süreli ama etkili olabilecek sağanaklara karşı şemsiye ya da yağmurluk bulundurmakta fayda var.