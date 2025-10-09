Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden tır, karşı şeride geçerek otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ağır yaralandı

Bartın’da sabah saatlerinde gerçekleşen trafik kazasında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden tır karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bartın’dan Karabük istikametine seyir halinde olan 74 BIS 86 dorse plakalı tır, yoğun yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesinin ardından karşı şeride geçti. Bu esnada karşı yönden gelen 74 AS 182 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki aracın sürücüleri ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine fazla sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleden sonra Bartın’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

