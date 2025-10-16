Kuraklık, Marmara’dan Güneydoğu’ya kadar ülkenin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 1 Ekim 2024 – 30 Eylül 2025 dönemini kapsayan “2025 Su Yılı Raporu”, Türkiye’nin son yarım yüzyıldaki en kurak dönemine işaret etti. Rapora göre, ülke genelinde metrekareye düşen yağış miktarı 422,5 kilogram olarak ölçüldü. Bu değer, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 26, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 29 azalma anlamına geliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında, 2025 su yılı yağışlarının hem uzun yıllar ortalamasının hem de 2024 su yılı verilerinin altında kaldığı vurgulandı. Böylece Türkiye genelinde son 52 yılın en düşük yağış ortalaması kaydedildi.

Bölgelere Göre Yağış Dağılımı

Rapora göre yağış miktarları, Türkiye’nin tüm bölgelerinde ciddi düşüş gösterdi.

Marmara Bölgesi’nde yağışlar normaline göre yüzde 34 azaldı.

Ege’de bu oran normaline göre yüzde 28, geçen yıla göre yüzde 14 geriledi.

Akdeniz’de normaline göre yüzde 31, geçen yıla göre yüzde 26 düşüş yaşandı.

İç Anadolu’da ise hem normale hem geçen yıla göre yüzde 35 ve yüzde 34 azalma kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi, yağışın en az etkilendiği bölge oldu ancak burada da yüzde 4 ila yüzde 7 arasında gerileme görüldü.

Doğu Anadolu’da normale göre yüzde 25, geçen yıla göre yüzde 42,

Güneydoğu Anadolu’da ise normale göre yüzde 53, geçen yıla göre yüzde 60 azalma tespit edildi.

Rize En Yağışlı Şanlıurfa En Kurak İl Oldu

İl bazında yapılan ölçümlerde metrekareye 1812,1 kilogram yağışla Rize en fazla yağış alan şehir olurken, 182,8 kilogram ile Şanlıurfa en az yağış alan il oldu.

Normaline göre en fazla artış %30 ile Giresun’da görülürken, en büyük düşüş yüzde 66 ile Hatay’da kaydedildi.

Yağışların, Bilecik, Eskişehir, Kayseri, Gaziantep, Hatay, Kırşehir, Şanlıurfa, Van, Tekirdağ, Siirt, Şırnak ve daha birçok ilde son 40 yılın en düşük seviyesinde ölçüldüğü belirtildi.

Eylülde Yağışlar Dipte

Rapora göre Türkiye genelinde Eylül ayı yağışları, normalin yüzde 14, geçen yılın aynı döneminin ise yüzde 37 altında kaldı.

Mardin, eylül ayında hiç yağış almadı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da da son 21 yılın en düşük eylül yağışları kayda geçti.

Öte yandan, Eylül 2025, ortalama 21,7 dereceyle son 55 yılın en sıcak 11’inci eylül ayı oldu. En düşük sıcaklık -2,4 dereceyle Erzurum’da, en yüksek sıcaklık ise 44,6 dereceyle Şırnak’ın Cizre ilçesinde ölçüldü.

Marmara ve İç Anadolu’da Kuraklık Alarmı

Meteoroloji’nin temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık kuraklık analizine göre, Marmara Bölgesi’nin tamamında orta ve üzeri şiddette meteorolojik kuraklık yaşandı.

Aynı dönemde Ege’de Kütahya, Muğla ve Afyonkarahisar, Akdeniz’de Hatay, Adana ve Antalya, İç Anadolu’da Aksaray, Konya, Kırşehir, Eskişehir, Doğu Anadolu’da Van, Malatya ve Bingöl, Güneydoğu’da ise Diyarbakır ve Siirt çevreleri kuraklıktan etkilendi.

Uzmanlar, su kaynaklarının hızla azaldığına dikkat çekerek tasarruf ve sürdürülebilir su yönetimi konusunda uyarıda bulundu.