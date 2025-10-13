Yade Arayıcı, 'Güller ve Günahlar' dizisinde Kader karakterini canlandırıyor. Kanal D’nin yeni dizisi Güller ve Günahlar'da Murat Yıldırım ile Cemre Baysel başrolleri paylaşıyor. Yade Arayıcı iseYeşilçam’ın Gülşah’ına benzerliğiyle dikkat çekiyor!. Peki, Güller ve Günahlar'ın Kader'i Yade Arayıcı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Yade Arayıcı Kimdir

Reklam ve dizi film oyuncusu Yade Arayıcı 2017, İstanbul doğumludur. 6 yaşındadır. Reklam filmleri ile sektöre giren Yade Arayıcı, 2023 yılında rol aldığı dizisinde Tanem adında bir çocuk karakteri canlandırdı.

Güller Ve Günahlar Dizisinin Konusu Nedir?

Güller ve Günahlar, hayatını dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kuran Serhat’ın (Murat Yıldırım), eşi Berrak’ın yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle alt üst olan hayatına odaklanıyor

Güller ve Günahlar Oyuncu Kadrosu Nedir?

Güller ve Günahlar dizisinde başrolleri paylaşan Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’e sevilen isimler eşlik ediyor.

Dizinin kadrosunda Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin gibi güçlü isimler yer alıyor.