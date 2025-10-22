Jül Sezar - William Shakespeare'in Unutulmaz Trajedisi Yozgat'ta, Roma Gücün, ihtirasın ve ihanetin başkenti. Bir diktatör, bir dost, bir suikast trajedisi Yozgatlı ile buluşuyor. Yönetmen Sertaç Yekeboğa ve oyuncular Oğuz Öztaş & Mahmut Küçükgöde güç, dostluk ve ihanetin sahnedeki çarpıcı hikâyesi. "Sen de mi Brutus?" 6 Kasım 2025 Saat 20.00 Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre KM'de Yozgatlılarla buluşuyor.

Biletlere Nerden Ulaşabilirim?

Yozgatlı tiyatro severler, unutulmaz trajedi Yozgat'ta. Biletler; @biletinial ve Gişe'de, Bilgi & Toplu Bilet alımı için 05442098739 & 05323865850 telefon numaraları ile iletişim kurabilirsiniz. Biletler tükenmeden yerinizi alın!