Uzmanlar, “Kimliğinizi göndermeyin, birkaç saniyelik kontrol sizi büyük kayıplardan korur” uyarısında bulundu.

Son dönemde WhatsApp dolandırıcılığı vakaları hızla artıyor. Uzmanlar, özellikle kimlik, ehliyet veya pasaport gibi resmi belgelerin uygulama üzerinden gönderilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor çünkü bu belgeler ele geçirildiğinde, sahte banka hesapları açmaktan kredi başvurusuna kadar birçok yasa dışı işlemde kullanılabiliyor.

Sahte Avukat Ve Kurum Çalışanı Taktiği

Dolandırıcılar en sık şu yöntemi kullanıyor. Kendilerini avukat, banka görevlisi, tazminat yetkilisi ya da resmi kurum çalışanı gibi tanıtıyorlar. Gönderdikleri mesajlarda, “para iadesi için kimlik gerekli”, “davayı kaybetmemek için acilen belgenizi gönderin” veya “hesabınızı doğrulamazsanız kapanacak” gibi ifadelerle kullanıcıları kandırmaya çalışıyorlar.

Aciliyet Hissiyle Kandırıyorlar

Mesajlarda genellikle “son tarih yaklaşıyor”, “hemen göndermezseniz hakkınız yanar” gibi cümlelerle panik havası yaratılıyor. Bu da kullanıcıların düşünmeden hızlıca belge paylaşmasına yol açıyor. Uzmanlar, bu tür mesajların büyük ölçüde organize kimlik hırsızlığı girişimlerinin parçası olduğunu söylüyor.

Yüksek Limitli Krediler Çekilen Sahte Hatlat Tespit Edildi

Bazı kullanıcıların kimliklerini paylaşmasının ardından, adlarına yüksek limitli krediler çekildiği ve sahte hatlar açıldığı tespit edildi. Son dönemde yaygınlaşan “kargo paketiniz var” temalı WhatsApp mesajları, vatandaşlardan kimlik ve adres bilgilerini istiyor. Banka çalışanı kılığına giren dolandırıcılar, güvenlik doğrulaması bahanesiyle hem kimlik hem de kart bilgilerini ele geçiriyor.

Ne Yapılmalı?

Kimlik, pasaport veya ehliyet gibi belgelerin fotoğrafı asla WhatsApp üzerinden gönderilmemeli. Gelen mesaj şüpheli görünüyorsa, mutlaka kurumun resmi web sitesi veya müşteri hizmetleri hattı üzerinden doğrulama yapılmalı. Kişisel verilerin ele geçirildiği düşünülüyorsa derhal banka ve ilgili kurumlarla iletişime geçilmeli.

Uzmanlar Bir Kez Daha Uyardı

Siber güvenlik uzmanları, “Dolandırıcılar insanların en çok kullandığı uygulamaları hedef alıyor. WhatsApp üzerinden gelen bu tarz taleplere karşı dikkatli olun. Birkaç saniyelik kontrol, ciddi kayıpları önleyebilir” diyerek kullanıcıları uyardı.