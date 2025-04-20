Yeni özellik, WhatsApp’ın Android için yayınladığı 2.25.12.25 beta sürümüyle sınırlı kullanıcı kitlesi üzerinde test edilmeye başlandı. Sohbet bilgileri ekranında yer alan çeviri ayarları üzerinden erişilebilen bu yenilik, ilerleyen dönemde tüm kullanıcılara sunulacak.

DESTEKLENEN DİLLER ARTIYOR

İlk etapta İspanyolca, Arapça, Brezilya Portekizcesi, Hintçe ve Rusça gibi yaygın diller destekleniyor. WhatsApp, çeviri özelliğinin kapsamını genişletmek üzere yeni diller üzerinde de çalıştığını duyurdu.

ÇEVİRİ TAMAMEN CİHAZ ÜZERİNDEN

Gizlilik konusuna da büyük önem veriliyor. Çeviri işlemleri, cihaz üzerinde gerçekleştiriliyor. Bu sayede mesajlar sunuculara aktarılmadan çevriliyor ve uçtan uca şifreleme koruması devam ediyor.

OTOMATİK DİL ALGILAMA

Yeni özellik sayesinde WhatsApp, gelen mesajın dilini otomatik olarak algılayan özel bir dil paketi de kullanıyor. Bu, kullanıcıların çeviri işlemini başlatmasını dahi gerektirmeden anında anlamalarını sağlıyor.