Wesley, Brezilya'nın köklü kulüplerinden Sport Club Corinthians Paulista'da forma giyiyor. Olé Sport &... tarafından temsil edilen genç yetenek, 10 Mayıs 2023 tarihinde Corinthians ile profesyonel sözleşme imzaladı ve bu sözleşme 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli. Sözleşmesini en son 28 Ağustos 2023'te uzatan Wesley, Nike sponsorluğunda sahaya çıkıyor.

Wesley'nin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. 17 Haziran 2024 tarihinde bu değere ulaşarak kariyerinin en yüksek piyasa değerine sahip oldu. Wesley, 2024 sezonunda çeşitli turnuvalarda gösterdiği performansla dikkat çekti. Série A'da 14 maçta 2 gol atan genç yıldız, toplamda 511 dakika sahada kaldı. Copa do Brasil'de ise 4 maçta 1 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı ve 295 dakika boyunca forma giydi. Copa Sudamericana'da 6 maçta 1 gol ve 1 asistle 450 dakika sahada kaldı. Paulistão A1 - Primeira Fase'de ise 11 maçta 1 gol atan Wesley, 577 dakika boyunca performans sergiledi. Tüm turnuvalarda toplamda 35 maçta 5 gol ve 3 asisti bulunan Wesley, 2.343 dakika sahada kaldı.

Corinthians formasıyla gösterdiği başarılı performansla göz dolduran Wesley Gassova Ribeiro Teixeira, Brezilya futbolunun gelecekteki yıldız adaylarından biri olarak görülüyor. Genç yaşına rağmen sahada gösterdiği olgunluk ve yetenekleriyle dikkat çeken Wesley, futbol kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.

Wesley Teixeira'nın gelecekte Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak, Brezilya'da gösterdiği performansla Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekmesi muhtemel. Fenerbahçe'nin de bu genç yeteneği radarına almış olabileceği spekülasyonlar arasında.