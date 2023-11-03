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“Watsons İsrail malı mı? Watsons Türk malı mı? Watsons hangi ülkenin?” olduğu soruları pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte bu konuda detaylar:

Watsons (A.S. Watson), CK Hutchison Holdings Limited'in perakende ve tüketici sektöründeki bölümünü temsil eden Hong Kong merkezli bir firmadır. 2005 yılında Avrupa perakendecisi Marionnaud'u satın aldıktan sonra, Watsons dünya çapında sağlık ve güzellik ürünleri perakendecileri arasında en büyük olanı haline gelmiştir.

Watsons'un merkezi Hong Kong'da yer alsa da, uluslararası bir marka olarak birçok farklı ülkede faaliyet göstermektedir. İsrail gibi ülkelerde de Watsons mağazaları bulunmaktadır, ancak İsrail menşeli bir marka değildir. Watsons, global bir marka olup ürün yelpazesi genellikle sağlık, güzellik ve kişisel bakım ürünlerini içermektedir. Bu nedenle, Watsons'un dünya genelindeki faaliyetlerini sürdürdüğü ve birçok farklı ülkede mağazaları bulunduğu unutulmamalıdır.