Seans görüntülerinde Murat Övüç’ün ağladığı ve seansın hızla yayıldığı görüldü.

Ankara'da yapılan bir operasyonda gözaltına alınıp tutuklanıp serbest bırakılan "psikolog" Abdullah Volkan Uçak, sosyal medyanın en çok konuçtuğu isimlerden biri oldu.Uçak’ın aslında halı yıkama işiyle bağlantılı olduğu iddia edildi.

Abdullah Volkan Uçak, sosyal medya ve televizyon programlarında "klinik psikolog" ve "hipnoz uzmanı" olarak tanıtıldı. Mind Renew adını verdiği bilinçaltı terapi seanslarıyla yüzlerce kişiye yüksek ücretle hizmet verdiği iddia edildi.





Ancak sahte diploma ve e-imza operasyonu kapsamında Uçak’ın Ege Üniversitesi’nden aldığı öne sürülen lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans diplomalarının kayıtlarda yer almadığı belirlendi.

Dublin Üniversitesi’nden Mezun Olduğunu Açıkladı

Kendisini psikolog, hipnoz uzmanı ve “bilinçaltı terapisti” olarak tanıtan Uçak hakkında, resmi kurumlar tarafından başlatılan sahte diploma ve unvan kullanımı soruşturması sonucu çok sayıda iddia ortaya atıldı.



Uçak, Dublin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2022 yılında online eğitim alıp mezun olduğunu ve uluslararası geçerliliğe sahip bir diplomasının bulunduğunu öne sürdü. Türkiye’de bu alanda çalışabilmek için denklik başvurusunda bulunduğunu, süreçte iletişim kurduğu bir firmanın e-Devlet şifresi dahil bilgi talep ettiğini; bu firmayla irtibatını kestikten sonra diplomayı gönderdiklerini belirtti.

Kamuoyunda sıkça dile getirildiği gibi, Uçak’ın aslında halı yıkama işiyle bağlantılı olduğu iddia edildi. Uçak kendisi de bu iddiayı kabul ederek, "geçmişte halıcılık yaptığını" fakat bunun psikolog olmasıyla çelişmediğini belirtti