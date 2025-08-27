Türkiye’nin önde gelen turizm ve inşaat şirketlerinden Büyükhanlı Kardeşler Grubu’nun yönetim kurulu üyelerinden olan Volkan Büyükhanlı, hem aile şirketindeki rolü hem de turizm sektörüne yaptığı yatırımlarla tanınan bir iş insanıdır. Özellikle Bodrum’daki otelcilik yatırımlarıyla öne çıkan Büyükhanlı, turizm anlayışına getirdiği farklı bakış açısıyla da dikkat çekmektedir. İşte, Volkan Büyükhanlı’nın hayatı, kariyeri, özel yaşamı ve merak edilen yönleri…

Volkan Büyükhanlı Kimdir?

Volkan Büyükhanlı, Ankara merkezli Büyükhanlı Kardeşler İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin yönetim kurulu üyesidir. Aile şirketinde üstlendiği görevlerin yanı sıra, özellikle turizm sektöründe yaptığı yatırımlar ile tanınmaktadır. Büyükhanlı, uzun yıllardır Bodrum’da turizm alanında faaliyet göstermekte ve lüks otel yatırımlarıyla adından söz ettiriyor.

Büyükhanlı Nereli Ve Kaç Yaşında?

Volkan Büyükhanlı, Ankara doğumludur. Eğitimini de burada tamamlamış, ardından üniversite öğrenimi için Bilkent Üniversitesi’ne devam etmiştir. Doğum yılı kamuoyunda net olarak yer almasa da, 1995-2000 yılları arasında üniversite öğrenimi aldığı dikkate alındığında 1970’lerin sonu veya 1980’lerin başında doğmuş olması muhtemeldir.

Eğitimi

TED Ankara Koleji (1983-1994)

Bilkent Üniversitesi, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Yönetimi (1995-2000)

Büyükhanlı, aldığı eğitim doğrultusunda özellikle turizm ve otelcilik alanında profesyonel bir kariyer inşa etmiştir.

Ne İş Yapıyor?

Volkan Büyükhanlı, hem aile şirketi olan Büyükhanlı Kardeşler Grubu’nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta hem de turizm sektörüne yönelik bireysel yatırımlarda bulunuyor.

Bodrum’daki Yatırımları

Fuga Otel : Bodrum’da işletmesini üstlendiği Fuga Otel, hem konaklama hizmetleri hem de sosyal etkinlikleriyle bölgedeki turizm anlayışına fayda sağlıyor.

: Bodrum’da işletmesini üstlendiği Fuga Otel, hem konaklama hizmetleri hem de sosyal etkinlikleriyle bölgedeki turizm anlayışına fayda sağlıyor. Caresse Resort & Spa (Marriott International): Bodrum’un en prestijli otellerinden biri olan Caresse – a Luxury Collection Resort & Spa’nın yatırımcıları arasında yer alıyor.

Turizm Anlayışı

Volkan Büyükhanlı, otelcilik sektöründe yalnızca işletme değil, aynı zamanda mekân tasarımı ve iç dekorasyon konusunda da hassasiyet göstermektedir. Özellikle aydınlatma tasarımının, bir mekânın atmosferini ve müşteri deneyimini doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguluyor.

Özel Hayatı

Volkan Büyükhanlı, 2008 yılında Sanem Büyükhanlı ile evlenmiştir. Çiftin iki çocuğu bulunmaktadır. İş hayatında olduğu kadar aile yaşamına da önem veren Büyükhanlı, özel hayatını büyük ölçüde medyadan uzak tutmayı tercih etmektedir.

Volkan Büyükhanlı, hem aile şirketi Büyükhanlı Kardeşler’in önemli bir temsilcisi hem de turizm sektörüne getirdiği yatırımlar ve yenilikçi bakış açısıyla tanınan bir iş insanıdır.