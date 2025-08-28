Yaprak Erkek 2 Eylül 2001 yılında Ankara'da doğdu. Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı'nda smaçör olarak yer alan Türk voleybolcu. Daha öncelerinde, İlbank ve IŁ Capital Legionovia Legionowo'da oynadı.

Kariyer Hayatı

Yaprak Erkek, voleybola Ankara'nın köklü kulüplerinden biri olan İlbank altyapısında başladı. Burada sergilediği başarılı performans ile genç yaşta olduka ilgi görüyor ve üst düzey takımların radarına giriyor. 2017 ile 2021 yılları arasında İlbank forması giyiyor.

2021 yılında ise yurt dışı kariyerine adım atmış olup Polonya ekiplerinden IŁ Capital Legionovia Legionowo ile sözleşme imzalıyor ve burada geçirdiği bir sezon boyunca Polonya Kupası’nda ikincilik başarısı yaşıyor. Bu deneyim, uluslararası platformda kendini göstermesine olanak tanıyor.

2022 yazında Türkiye’ye dönüş yapan Yaprak Erkek, Eczacıbaşı Dynavit kadrosuna dahil oluyor. Burada geçirdiği sezonlarda hem takım hem bireysel başarılarla adından söz ettiriyor. Aynı zamanda A Milli Takım kadrosuna da dahil edilerek uluslararası arenada Türkiye’yi temsil ediyor.