Edinilen bilgilere göre, Güvenç-Hekimhan istikametinde seyir halinde olan A.T.A. idaresindeki 44 LR 245 plakalı pikap, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü A.T.A. ile araçta yolcu olarak bulunan A.H.K., Hekimhan Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza, Malatya Hekimhan ilçesine bağlı Çulhalı Köprüsü mevkiinde meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.