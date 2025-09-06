TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella hakkında flaş açıklamalar yaptı.

Hacıosmanoğlu: En Kısa Sürede Vatandaşlık Vereceğiz

Hacıosmanoğlu "Vincenzo Montella'yı en kısa sürede Türk vatandaşı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella Türk Olacak

Vincenzo Montella, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türk vatandaşı olmak istediğini belirtti.

İtalyan teknik adam geçmişte şu ifadelere yer verdi:

"Türk vatandaşı olmayı çok isterim. Türkçe öğrenmem de gerekiyor. Artık yanımda Türkçe konuşurken dikkatli olun, anlamaya başladım."

Vincenzo Montella’nın İsmi Merak Konusu

Vincenzo Montella’nın ismi de merak edilen konular arasında Vincenzo Montella’ya en çok yakışan isim ne olacak. İlerleyen günlerde belli olacak.