Ziraat Katılım açıldı

Önceki gün düzenlenen törenle hizmete açılan Yozgat'ın ilk kamu katılım bankası olan Ziraat Katılım’ın açılış törenine Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun ilgi gören açılış törenine Ziraat Katılım Bankası yönetiminden Genel Müdür Metin Özdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Buçukoğlu, Perakende Bankacılık Grup Başkanı, hemşehrimiz Mustafa Kürşad Çetin, Strateji Planlama ve İnsan Kaynakları Grup Başkanı Arif Baştuğ, Perakende Bankacılık Bölüm Başkanı Yusuf Akagündüz, Perakende Şube Bankacılığı Bölüm Başkanı Ömer Berkli, Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Gökhan Esenyel ve Yozgat Şube Müdürü Murat Tulpar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, Ziraat Katılım'ın Yozgat'ta da açılan ilk kamu katılım bankası olduğunu söyledi. Özdemir, Ziraat Katılım'ın vatandaşa en iyi hizmeti vermeye gayret edeceğini belirterek, şunları söyledi:

“Ziraat Katılım bankamız, Türkiye'nin ilk kamu katılım bankasıdır. 2015 yılında kuruldu. 7 yaşında genç bir banka ve genç bir kadromuz var. Dinamik bir kadromuz var. Bu dinamizmi Türkiye çapına da yaymak için gayret sarf ediyoruz. Bu sene inşallah Yozgat'ımızın ilk kamu Katılım Bankası olarak da Yozgat’ımıza şubemizi bugün açıyoruz. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Ziraat Katılım Bankası hızlı büyümeye devam ediyor. 7 yaşında bir banka olmamıza rağmen 142’nci şubemizi açtık ve katılım bankacılık sektöründe de ikinci sıraya yerleşmiş olduk. Tabii biz Ziraat markasını kullandığımız için Ziraat markası zirveye alışık bir marka.

Dolayısıyla biz yerimizi daha ilerilere taşımak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz.

Kamu Katılım Bankası olarak vatandaşlarımıza adil ve eşit hizmet vermek için Yozgat'ımızda birlikte güzel işlere imza atmaya gayret sarf edeceğiz.

Bankacılık hizmetleri verdiğimiz gibi Katılım bankalarının yapmış olduğu özel birtakım çalışmalarımız var. Faizsiz Finans Sistemi kuralları çerçevesinde inşallah bunları vatandaşlarımıza ulaştırmış olacağız.

Tabi adımızda Ziraat olduğu için bizden de beklenen tarımsal kredilere dönük olarak da Faizsiz Finans Kaidelerine uygun olarak bu teşvikleri, bu sübvansiyonlu kredileri vatandaşlarımıza ulaştırmak istiyoruz. İnşallah bu senenin sonuna doğru bizde ana bankamız, Ziraat bankamızla birlikte Ziraat Katılım Bankası olarak Faizsiz Finans İlkeleri çerçevesinde tarımsal kredilerin vatandaşlarımıza ulaştırılmasında gayret sarf edeceğiz. Bu sene inşallah bizim için önemli bir yıl olacak.

Yozgatlı hemşehrilerimize ilk kamu katılım bankası olarak Ziraat Katılıma sahip çıkmalarını bekliyoruz. İnşallah genç kadromuzda onlara en iyi hizmeti, en hızlı şekilde vermek için gayret sarf edeceğiz. Şubemize bir tanışma çayımızı içmeye hepsini davet ediyoruz.”

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek şube hizmete açıldı.

Program sonunda Yozgat Valiliği, Yozgat Müftülüğü ile Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ziyaret edildi.

»Muhammed Üstüntaş