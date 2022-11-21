Yozgat turizmini anlattı

CHP Milletvekili Ali Keven konuşmasında, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a Yozgat’taki turizm değerlerini anlatarak Sarıkaya Roma Hamamı’na davet etti.

Konuşmasına Yozgat’ın tarihi ve turistik değerlerini anlatarak başlayan Milletvekili Ali Keven, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan Yozgat için turizm eylem planı hazırlanması ve somut adımlar atılması için destek talep etti. Milletvekili Keven, komisyondaki konuşmasında şunları kaydetti:

“Zengin kültürel değerlere ve zengin turizm kaynaklarına sahip bir ilin kaynaklarını size hatırlatarak başlamak istiyorum. Yozgat ilimiz Hitit uygarlığının yerleşim yerlerinden Hattuşaş'ın yanı başında yer alan ve Alişar Höyüğü, Tavium Antik Kenti, Galatlar'a ait Kerkenes Harabeleri, Selçuklu mirası Behramşah Kalesi ve adını sık sık duyurmaya çalıştığımız Bazilika Therma yani Sarıkaya Roma Hamamı gibi birçok tarihî mirasa sahiptir. Yozgat Çamlık Millî Parkı, Cehirlik Yaylası, Akdağ-Çayıralan Ormanları, Aydıncık Kazankaya Kanyonu gibi doğa turizmine hizmet sunacak zenginliklere sahiptir. Özellikle Yozgat Millî Parkı'nda 1970'li yıllarda ulusal kayak yarışmalarının yapıldığını özellikle bilmenizi isterim. Yozgat ayrıca birçok ilçesinde bulunan şifalı sıcak su kaynaklarıyla termal turizm potansiyeline sahiptir. Özellikle Sarıkaya, Sorgun, Yerköy, Boğazlıyan, Saraykent ilçelerimizde zengin termal kaynaklar vardır. İlimizin termal kaynakları ciddi teşvikler sunularak yatırımcıyla buluşturulmalıdır. Yine, aynı şekilde Selçuklu ve Osmanlılardan kalma medreselerle, türbelerle, camilerle inanç turizmine de açık bir ildir.”

ROMA HAMAMI’NI YERİNDE GÖRÜN

Keven konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Yozgat'ta göçü önleyecek bir turizm eylem planı için acil harekete geçilmelidir. Yozgat'ta turizme yönelik değerlerimizi içine alacak bir tur güzergâhı hazırlanmalıdır. Kapadokya'ya ve Hattuşaş'a gelen turistlerin örneğin Sarıkaya Roma Hamamı'nı görmeleri kesinlikle sağlanmalıdır. Sayın Bakan’dan bu konuda duyarlılık beklediğimi tekrar ifade ediyorum. İlimiz ve bölgemiz için ilgi odağı olabilecek Sarıkaya Roma Hamamı'nın artık tam anlamıyla arkeolojik bir değere, bir turizm merkezine dönüştüğünü görmek istiyoruz. Sayın Bakanım geçen yıl bütçe görüşmelerinde yine sizi davet etmiştim, gelmediniz. Tekrar Sarıkaya Roma Hamamı'na davet ediyorum, lütfen gelin ve orada yarım kalan, kamuoyunun çeşitli tepkilerine neden olan durumu yaşayarak görün. Geçen yıl etrafında paslı tel örgüler vardı, bunu defalarca dile getirdim, şimdi, oraya bir taş duvar örüldü ancak bu defa da duvar Roma Hamamı'na uygun bir taşla değil, farklı renkteki Kayseri taşlarıyla örüldü. Yine, arkeolojik kazılar yarım kaldı. Yozgat İl Özel İdaresine ait olan ve yıkılması gereken bir hamam ve pansiyon yapısı öylece yerinde duruyor. Kazılar bundan dolayı durdu Sayın Bakanım çünkü hamam ve pansiyonu yıllardır AKP İlçe Başkanı işletiyor. Özel mülklerin tamamen yıkıldığı bir yerde bu hamam ve pansiyon neden yıkılmıyor, anlamıyorum. 15 bin metrekarelik sit alanının neden tamamında bir çalışma yapılmadı ve alan duvar örülerek sınırlandırıldı, anlayamıyorum. Sarıkaya halkı sizi ilçelerine davet ediyor, lütfen durumu yerinde görün ve öncesini-sonrasını araştırın. Sarıkaya'yı çok rahat kalkındırabilecek bir turizm değeri hak ettiği ilgiyi görmüyor.”

YOZGAT’TA GÖÇÜ DURDURACAK TURİZM YATIRIMLARI PLANLANMALIDIR

Keven son olarak konuşmasında, “Yozgat'a yapmak istediğimiz ve projeye aldığınız çok yönlü kültür binası için Yozgatlılar adına teşekkür ediyorum. Bu kültür binamızın proje ihalesi sanırım bitti ama yapım ihalesi yapılmadı. Yozgat halkı bu projenin, 2023 yılında, ihalesinin yapılarak inşaatının başlamasını özellikle bekliyor. Müze binasının da çok yönlü bir şekilde hizmete girmesini biran önce bekliyoruz. Yozgat acilen bir kültür-turizm kenti ilan edilmelidir. Göçün durdurulması için bu elzemdir. Yozgat, 2002 yılından bugüne kadar 280 bin göç vermiş bir ildir. Göçün durdurulması için bu planın mutlaka yapılması gerekir ve acilen tüm turizm ve kültür kaynakları bir planlamaya alınmalıdır. Bu işe Sarıkaya'daki Roma Hamamı ile başlanmalıdır. Son olarak bütçenizin ülkemize ve bakanlığınıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

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