Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.231,02
ALTIN
1.164,11
DOLAR
18,81
STERLİN
23,25
EURO
20,42

Yozgat'ta konuştu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mahkûmlar için af çağrısını yineledi.

26 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Yozgat'ta konuştu

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yozgat E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi önünde partililerin katılımıyla yaptığı açıklamada, 9 Nisan 2022'den beri 92. cezaevini ziyaret ettiğini söyledi.
Af çağrısının siyasi değil, vicdani olduğunu vurgulayan Sarıgül, "Pandemi koşulları münasebetiyle hızlı yargılamalar oldu, gözden kaçan bazı konular oldu. Cezaevi koşulları şu anda kapasitenin son derece üzerinde. Cezaevlerinde dünyaya gelen binlerce çocuğumuz var, daha yaşamla buluşamadılar. Anneleri, babaları kader mahkûmu olan binlerce çocuğumuz var, daha annelerine, babalarına sarılıp kucaklaşamadılar." dedi.
Sarıgül, kardeşlik hukuku için af istediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Bizim devletimiz büyük, vicdanlı, şefkatli devlettir. O nedenle toplumsal barış için af istiyoruz. Kardeşlik hukuku için af istiyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında herkesin birbiriyle kardeşlik hukukunda bismillah diyerek tekrar kucaklaşması için af istiyoruz. Bütün siyasi partilere çağrım, gelin af konusunu, siyaset malzemesi olmaktan çıkaralım ve kardeşlik hukuku için Cumhuriyet'in 100. yılında hep birlikte büyük bir affa imza atalım." »AA

Son Güncelleme: 26.01.2023 19:48
Anahtar Kelimeler:
Yozgat E Tipi Kapalı Ve Açık CezaeviMahkûmlar Için Af çağrısıMustafa SarıgülTürkiye Değişim PartisiYozgatta KonuştuSarıgülYozgat SarıgülSarıgül YozgatMustafa Sarıgül YozgatYzogat Mustafa SarıgülYozgat TDPTDP YozgatYozgat Türkiye Değişim PartisiTürkiye Değişim Partisi YozgatTDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dualarla uğurlandı
Dualarla uğurlandı
Ağrı'dan acı haber
Ağrı'dan acı haber
Fabrikada yangın
Fabrikada yangın
Cafeye girdi!
Cafeye girdi!
Eğlenerek öğreniyorlar
Eğlenerek öğreniyorlar
YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR!
YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim