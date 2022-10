Yozgat rüzgârı Başkentte esecek

Gerçekleşecek Yozgat Tanıtım Günleri öncesi Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç valilik makam toplantı salonunda basın açıklamasında bulundu.

Vali Ziya Polat, Yozgat Tanıtım Günleri programı ile ilgili yaptığı açıklamada “Amacımız güzel memleketimiz Yozgat’ın tanıtımına katkı sağlamak. Yozgat’ın kültürünü, tarihini ve turizmini insanlara anlatmak. ‘Ortak akılla bu şehre bir şeyler katmak istiyoruz’ demiştik. Bunun için rektör hocamız, belediyemiz, her konuda beraberiz ve beraber olmaya da devam edeceğiz inşallah. Bu şehre nasıl katma değer katabilirizin çabası içerisindeyiz. Bozok Film Festivalimiz inşallah başladı ve devam ediyor. 29 Ekimde inşallah büyük ihtimalle Yozgat Tanıtım Günlerinde kitabımızın da orada lansmanını yaparız diye umut ediyoruz.” dedi.

10 yıldır Ankara’da Yozgat Tanıtım Günlerinin yapılmadığına değinen Polat, “Ankara’daki hemşehrilerimizle, vatandaşlarımızla buluşmak için 10 yıl sonra tekrar karar aldık bu ay sonunda inşallah Yozgat Tanıtım günlerinde Ankara’da hemşehrilerimizle, oradaki vatandaşlarımızla kucaklaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Onun içinde hızlı bir çalışmaya girdik. Basınımızdan da hem oranın tanıtılması hem de orada bizi tanıtmasını istiyoruz. Sizlerden destek istiyoruz. Yozgat’ta yaşamanın güzelliğini, kültürünü, tarihini sizler aracılığıyla tüm hemşehrilerimize ve Türkiye’ye hatta dünyaya duyurmamız gerektiğini biliyorsunuz. Bizim tarihi, turistik yerlerimiz, kültürümüz o kadar güzel ki; Sarıkaya Roma Hamamımız var, Çamlığımız var, Çekerek Millet Bahçemiz var, Akdağmadeni ormanlarımız var. Hepsini hep beraber hemşehrilerimiz aracılığıyla Ankara’ya, Ankara’dan da tüm dünyaya duyurmak için inşallah 27-28-29-30 Ekimde hep beraber Ankara’dayız.” diye konuştu.

“YOZGAT YAPTI”

Amaçlarının Yozgat’ı güzellikleriyle tekrar hatırlatmak olduğunu söyleyen Polat, “Hatırlatmak için biz Ankara’ya gidiyoruz. Zaten Yozgatlı kardeşlerimiz, orada ki hemşehrilerimiz Yozgat’ın güzelliklerini biliyor. Bizim amacımız Yozgatlı kardeşlerimizle beraber tüm Ankara’ya, Ankara’dan da basın aracılığıyla tüm yurda, tüm dünyaya duyurmak. Tabi 10 yıldır yapılmamış. Tanıtım günlerinin her sene yapılması gerektiğini düşünenlerdenim. İnşallah bundan sonra hep beraber yapacağız. Bir kez daha söylüyorum biz ekip çalışması olarak bu işi yapmak istiyoruz. ‘Yozgat yaptı’ denmesini istiyoruz. Yozgat’ı bir ve beraber görmek istediğimiz için yapıyoruz. Oradaki tüm derneklerimizi davet ediyoruz ki bu işe onlarda dâhil zaten Ahmet başkanın çatısı altında. Tüm STK’larımızı sizin aracılığınızla tüm hemşehrilerimizi, destek olmak isteyen, bizde orada olmak istiyoruz diyen herkese kapımız sonuna kadar açık. İstedikleri kadar stant verebiliriz. Destekte olabilirler. Hem federasyonumuza hem bizlere. Biz Yozgat olarak, tek, bir ve beraber olarak Ankara’da hemşehrilerimizle ve Ankaralı vatandaşlarımızla buluşmak için bu organizasyonu yapıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde Yozgatlının başaramayacağı bir iş olduğunu düşünmüyorum. Ama bir araya gelmemiz lazım. Bu ortak aklı, bu ortak kültürü hep beraber burada nasıl güzellikte yaşıyorsak, orada da bunu anlatmamız lazım. 27-28-29-30 Ekimde Ankara’da Başkent millet Bahçesinde buluşacağımızı burada belirtiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Polat son olarak “Orada tüm ilçelerimiz stant açacak. Kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz ortak stant açacak. İlçelerimizde, merkezimizde bulunan tüm kadın kooperatiflerimiz stant açacak ve onlardan herhangi bir ücret alınmayacak. Kadınlarımızın ürettikleri ve yerel esnafımızın ürettiklerinden ücret almayı düşünmüyoruz stantlarda. Ama zengin STK’larımızdan, odalarımızdan, belediyemiz, rektörlüğümüz, federasyonumuz, tabi ki bunun maliyetini biz bir şekilde karşılayacağız. Ama yerel ürün yapan kadınlarımız ve kooperatiflerimizden herhangi bir ücret almayacağız. İnşallah onlara da özel stantlar vereceğiz.” açıklamasında bulundu.

“YOZGAT RÜZGÂRI ESTİRECEĞİZ”

En son 10 yıl önce Ankara’da Yozgat Tanıtım Günlerinin yapıldığına değinen Belediye Başkanı Celal Köse, “En son 10 yıl önce yapılan Ankara’daki Yozgat Tanıtım Günlerini Allah’a hamd olsun ki sayın valim, rektörüm, belediye başkanı olarak bizler ve Ankara’daki konfederasyon başkanımız Ahmet bey başta olmak üzere diğer derneklerimizin ortaklaşa düzenlemiş olduğu ve özellikle sayın cumhurbaşkanı yardımcımız, adalet bakanımız ve milletvekillerimizin destek verdiği bir proje olarak tekrar yapıyoruz. Aslında 10 yıldır yapılmaması üzücü. Sayın valimizin, belediye başkanlığı olarak bizlerin, sayın rektörümüzün uyumlu bir şekilde çalışmasının ve sivil toplum örgütlerimizle özellikle Yozgat ve Yozgat dışında oluşan sivil toplum örgütlerimizle sıkı ilişkilerimizin bir doğal sonucu olarak da bu kararı aldık. Tabi Ahmet başkanım önderlik yaptı, devlet büyüklerimiz bu işin yapılmasıyla alakalı bize telkinlerde ve önerilerde bulundular. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum.” dedi.

Bu proje ile amaçlarının Yozgat kültürünü dışarıda yaşayan Yozgatlılarla ile bir olarak Ankara’da yaşatmak olduğuna değinen Köse, “Sonuç itibariyle resmi rakamlara göre 400 bin, gayri resmi rakamlara göre 700 bin başkentte Yozgatlı vatandaşlarımız, kardeşlerimiz yaşamakta. Biz Yozgat Tanıtım Günlerini sadece Yozgat’ta doğmuş, büyümüş veya dışarıda yaşayan Yozgatlılar için yapmayacağız. Ankara’daki 6 milyon yaşayan insanların Yozgat’ı tanıması için de yapıyoruz. O yüzden bu projenin Yozgat’ın kültürünü, sosyolojisini, ekonomisini, değerlerini tanıtmak açısından da çok önem arz ettiğini ifade etmek isterim. İnşallah Yozgatlılar olarak bu ekip el birliği ile birlikte Ankara’da bir Yozgat rüzgârı estireceğiz. Başarılı olacağımıza da inancımız tam.” açıklamasında bulundu.

“ESAS AMAÇ ANKARALILARLA BULUŞTURMAK”

Yozgat’ın her zeminde tanıtılması gerektiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Yozgat’ımızın her zeminde tanıtılması, Yozgat’ın gastronomide dahil olmak üzere kültürünü bir kez daha başta hemşehrilerimizle buluşturulması, o hasretin giderilmesi ve daha ötesi diğer Yozgatlı olmayan Ankaralılarla buluşturmak esas amaç. Tabi ki sayın valimizin, sayın belediye başkanımızın şehrin kültürel dokusu, şehrin ekonomisi ile birinci derecede sorumlu olan dinamikler olarak bizde Yozgat Bozok Üniversitesi olarak her açıdan, her zeminde katkı sunmaya inşallah çalışacağız. Hem üniversitemizin tanıtılması hem üniversitemizin şehre sundukları noktasında bazı şeyleri paylaşacağız inşallah orada. Şehrimizin tanıtılması temelinde inşallah hayırlı olur. Bozok Film Festivalinin esası neyse bu tür tanıtım toplantıları ya da haftaları da şehrimizin daha çok tanıtılmasına yönelik önemli katkılar sunacaktır diye düşünüyorum.” diye konuştu.

“BAŞKENTİ ŞENLENDİRMEK İSTİYORUZ”

Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç ise, “Bizler Ankara’da yaşayan Yozgatlılar olarak 700 bine yakın bir Yozgat nüfusu var başkentte. Yaklaşık 10 yıldır da orada Yozgat Tanıtım Günlerini yapmıyoruz. Sayın valimizin, belediye başkanımızın ve rektörümüzün himayelerinde inşallah 27 Ekim 2022 tarihinde saat 14.30’da Başkent Millet Bahçesinde açılışını yaparak 4 gün süre ile devam edeceğiz inşallah. Hemşehrilerime, Yozgatlı vatandaşlarıma, kardeşlerime buradan bizlere destek vermesini ve orada dolu dolu Yozgat’ı yaşamak istiyoruz. Başkenti şenlendirmek istiyoruz. Başkente Yozgat’ın tarihini, kültürünü de taşımak istiyoruz.”

»Rabia Şahin