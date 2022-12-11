Yozgat doğal gaza kavuştu!

Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Sungurlu Caddesi'nde çalışma yapılırken iş makinesinin zarar verdiği doğal gaz ana hattı, tamir edilerek kentte yeniden gaz akışı sağlandı.

Doğal gaz dağıtım şirketi personelleri bina girişlerindeki regülatörleri tek tek gezerek, gaz akışının olup olmadığını kontrol ediyor.

Sürmeligaz İşletme Müdürü İhsan Salman, can ve mal kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Altyapı çalışmaları sırasında iş makinesinin dün saat 17.00 sıralarında şehri besleyen doğal gaz ana hattına hasar verildiğini belirten Salman, "Hasarın bildirilmesiyle ekiplerimizle, şehre gaz arzını sağlama çalışmalarına başladık. Gece gaz arzını sağladık, şehrin her noktasında gaz var ancak binaların emniyet açısından kontrol edilmesi gerekiyor. 60'a yakın personelimiz sahada kontrolleri sürdürüyor." dedi.

Vatandaşlardan Atila Ertuğrul da arızadan doğal gazın kesik olduğunu belirterek, "Sürmeligaz çalışanları gazı açtılar, doğal gaz geldi, kullanmaya başladık, ekiplere teşekkür ediyorum." diye konuştu. »AA