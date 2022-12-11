Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.256,19
ALTIN
1.086,63
DOLAR
18,66
STERLİN
23,15
EURO
19,87

Yozgat doğal gaza kavuştu!

Yozgat'ta şebeke suyu isale hattı yenileme çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz hattına zarar vermesi sonucu durdurulan gaz akışı, yeniden aktif hale getirildi.

11 Aralık 2022 Pazar 23:15
Yozgat doğal gaza kavuştu!

Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Sungurlu Caddesi'nde çalışma yapılırken iş makinesinin zarar verdiği doğal gaz ana hattı, tamir edilerek kentte yeniden gaz akışı sağlandı.
Doğal gaz dağıtım şirketi personelleri bina girişlerindeki regülatörleri tek tek gezerek, gaz akışının olup olmadığını kontrol ediyor.
Sürmeligaz İşletme Müdürü İhsan Salman, can ve mal kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.
Altyapı çalışmaları sırasında iş makinesinin dün saat 17.00 sıralarında şehri besleyen doğal gaz ana hattına hasar verildiğini belirten Salman, "Hasarın bildirilmesiyle ekiplerimizle, şehre gaz arzını sağlama çalışmalarına başladık. Gece gaz arzını sağladık, şehrin her noktasında gaz var ancak binaların emniyet açısından kontrol edilmesi gerekiyor. 60'a yakın personelimiz sahada kontrolleri sürdürüyor." dedi.
Vatandaşlardan Atila Ertuğrul da arızadan doğal gazın kesik olduğunu belirterek, "Sürmeligaz çalışanları gazı açtılar, doğal gaz geldi, kullanmaya başladık, ekiplere teşekkür ediyorum." diye konuştu. »AA

Son Güncelleme: 12.12.2022 11:04
Anahtar Kelimeler:
Aralık12HaberGazeteIleriYozgatPazartesi2022IlerigazetesiAtila ErtuğrulIhsan SalmanSürmeli GazCelal KöseYozgat BelediyesiZiya PolatDoğal Gaz HattıDoğal GazIş MakinesiçalışmaIsale Hattışebeke SuyuYozgat Doğal Gaza Kavuştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Semazen gösterisi
Semazen gösterisi
Takdim töreni gerçekleştirildi
Takdim töreni gerçekleştirildi
Sözünü tuttu
Sözünü tuttu
Doyasıya eğlendiler
Doyasıya eğlendiler
“Başarılar üzerine başarı”
“Başarılar üzerine başarı”
Belediye durmak bilmiyor
Belediye durmak bilmiyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim