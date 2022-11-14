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Yoğun ilgiyle devam

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından başlatılan çay saati programı yoğun ilgiyle devam ediyor.

14 Kasım 2022 Pazartesi 22:30
Yoğun ilgiyle devam

Personellerin daha kaliteli bir hizmet verebilmeleri ve daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak için düzenlenen çay saati programı Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan makamında yaptı. 
Programa Destek ve Kalite Müdürü Mehmet Gözel, Destek ve Kalite Müdür Yardımcısı Sema Eroğlu Koçak, Evrak Kayıt Birimi ve Arşiv Birimi personelleri katıldı.
Çay Saati Programına katılan personeller samimi bir ortamda Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan’a istek, önerilerini ve teşekkürlerini ilettiler. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 14.11.2022 22:28
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Yoğun Ilgiyle Devam
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