Yeni yılın ilk sayısı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 ilde başlattığı, il düzeyinde hazırlanacak ve eğitim faaliyetlerinin görünürlüğünü artıracak olan dijital dergi çalışması kapsamında Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan dijital derginin 2023 yılının ilk sayısı yayınlandı.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ''İki ayda bir yayımlanacak olan E-derginin 2023 yılı Ocak sayısı yayınlandı. Dergide eğitim-öğretim faaliyetleri, Yozgat’ta devam eden projeler, meslek liselerinin tanıtımı, '’Bizden Haberler’, Yozgat’ta düzenlenen kutlama programları, açılışı yapılan TÜBİTAK fuarları gibi konular yer alıyor.” dedi. »Haber Merkezi