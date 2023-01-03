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Yeni yılın ilk sayısı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim faaliyetlerinin görünürlüğünü arttırmak amacıyla dijital olarak hazırlanan ’81 Çalıkuşu Yozgat’ 2023 yılının ilk sayısı yayınlandı. 

03 Ocak 2023 Salı 02:00
Yeni yılın ilk sayısı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 ilde başlattığı, il düzeyinde hazırlanacak ve eğitim faaliyetlerinin görünürlüğünü artıracak olan dijital dergi çalışması kapsamında Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan dijital derginin 2023 yılının ilk sayısı yayınlandı. 
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ''İki ayda bir yayımlanacak olan E-derginin 2023 yılı Ocak sayısı yayınlandı. Dergide eğitim-öğretim faaliyetleri, Yozgat’ta devam eden projeler, meslek liselerinin tanıtımı, '’Bizden Haberler’, Yozgat’ta düzenlenen kutlama programları, açılışı yapılan TÜBİTAK fuarları gibi konular yer alıyor.” dedi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 03.01.2023 17:52
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