Yardımlar sürüyor

Celal Atik Spor Salonu'nda toplanan yardımlarla, kente gelen depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Yetkililer, vatandaşlara özellikle kuru gıda, temizlik malzemesi ve iç çamaşırı yardımı yapmaları çağrısında bulunuyor.

Boğazlıyan Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından yürütülen yardım kampanyasında toplanan gıda, temizlik malzemesi, çocuk bezi ve battaniyeler de deprem bölgesine gönderildi. »AA