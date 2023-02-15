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Yardımlar sürüyor

Yozgat'ta valilik ve belediye tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası sürüyor. 

15 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Yardımlar sürüyor

Celal Atik Spor Salonu'nda toplanan yardımlarla, kente gelen depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor.
Yetkililer, vatandaşlara özellikle kuru gıda, temizlik malzemesi ve iç çamaşırı yardımı yapmaları çağrısında bulunuyor.
Boğazlıyan Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından yürütülen yardım kampanyasında toplanan gıda, temizlik malzemesi, çocuk bezi ve battaniyeler de deprem bölgesine gönderildi. »AA

Son Güncelleme: 15.02.2023 17:11
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