‘Yapılmamış yol kalmayacak’

100. Yıl ve 60 Evler mahalleri bulunan cadde ve sokaklara yapılması planlanan kilitli taş döşeme çalışmaları başladığını belirten Başkan Ferhat Yılmaz, ilçe genelinde bir yıl içerisinde yol ve alt yapı sorununun ortadan kalkacağını belirtti.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçe halkının yazın tozdan, kışın çamurdan kurtulmadığını belirten Başkan Yılmaz, “100. Yıl mahallemizin ve tüm Yerköy’ün bugüne kadar 55 kilometre içme suyunu yaptık. Bunların yanı sıra 33 kilometre ’de kanalizasyonun yaptık. Bugün itibariyle, 100. Yıl mahallesi kuruldu kurulalı yolu yoktu. Bizler geçtiğimiz yıllarda bir kısmını yapmıştık. Şimdi ise mahallede bulunan cadde ve sokakların yol çalışmasını ihalesini tamamladık ve bugün itibariyle mahallemizde yol çalışması başlamıştır. Bu mahallemiz tamamlandıktan sonra 60 Evler mahallemizde de aynı ekipler yol yapım çalışması başlayacaktır. Allah nasip ederse İnşallah 2023 yani Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Yerköy’ümüzde yolu yapılmamış, alt yapısı yapılmamış bir mahallemiz kalmayacaktır. Şimdiden tüm ilçemize hayırlı uğurlu olsun.”

“TASARRUF EDEREK BU YOLLARI YAPIYORUZ”

Çalışmaların aralıksız devam edeceğini ve belediyenin kendi imkânları çerçevesinde bu yolların yapıldığını belirten Başkan Yılmaz, “Yol çalışmasında bir ekip değil üç ekip çalışacaktır. Allah nasip ederse 100. Yıl mahallemiz çalışmalar tamamlandıktan sonra çamurlu ve tozlu yollardan kurtulacaktır. Bugüne kadar 20 kilometre yol yaptık. Her hangi bir kredi kullanmadık. Tasarruf ederek yaptık bu yolları. Allah’ın izniyle de bu yolu da kendi imkânlarımızla bugün itibariyle 102 bin metre kare ve iç genişletme ile daha da büyüyecektir. Bunun yanı sıra 2’inci ve 3’üncü etaplarımız da var buda yaklaşık olarak bizim hesaplarımıza göre 15 ile 17 kilometre arasında bir yol olacaktır. Yani geldiğimiz günden itibaren 37 kilometre yolu Yerköylülerle buluşturmuş olduk. İnşallah 55 kilometreye tamamlayacağız. Tamamladıktan sonra Yerköy’ümüz çamursuz ve tozsuz yollara kavuşacaktır. “ dedi.

2015 yılından ki yapılan yol fiyatlarına 2020 yılında yaptırdıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, “2020 yılında bir yol yaptık, 2015 yılında yapılan yol fiyatını bizler 2020 yılında aynı fiyata yaptırdık. Bizlerde ısmarlama iş yoktur. Bizler için işini layıkı ile yapanlar baş tacıdır. Yapmayanlar ise düşmanımdır. Bu çalışmaların tek kuruşundan tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır.” şeklinde konuştu.

Belediye meclisisin ilk toplantısında Dünya bankasından 6 milyon Euro kredi bulduklarını ve mecliste kredi hakkında görüşeceklerini ifade eden Başkan Yılmaz görüşme olumlu sonuçlanması durumunda Devlet büyüklerimizden destek beklediklerini söyledi.

“6 DÖNEMDİR YAPTIRAMADIM BU YOLLARI”

100. Yıl Mahallesi Muhtarı Ömer Ersoy ise 6 dönemdir mahalle muhtarlığı yaptığını ve bu yolları o zamandan bu zamana kadar yaptıramadığını belirterek şu ifadelerde bulundu: “Yaklaşık 6 Dönemdir mahalle muhtarlığı yapmaktayım. Ben burayı 6 dönemdir mahallemin yollarını yaptıramadım. Burayı da yaptırdıktan sonra artık sorunumuz kalmıyor. Bunan sonra Ferhat Yılmaz başkanımızın yanındayım. Ben mahalleden utanıyordum, kaç yıldır mahallemde gezemiyordum. Allah razı olsun Ferhat Yılmaz Başkanımız yaptı. Kendisine ve ekiplerine teşekkür ediyorum Allah razı olsun.” dedi.

Kurban kesimi ve dualarla başlanan çalışmalara Başkan Ferhat Yılmaz’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları Cemil Kaplan ve Oktay Yılmaz, Belediye Meclis üyeleri, İYİ Parti İl Başkanı Bünyami Katipoğlu ve İYİ Parti ilçe teşkilatı, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. »Haber Merkezi

