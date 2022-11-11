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Vatan toprağına emanet

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Yozgat'ta 45 bin fidan dikildi.

11 Kasım 2022 Cuma 19:55
Vatan toprağına emanet

Yukarı Nohutlu mevkisin de gerçekleştirilen etkinlikte Vali Ziya Polat, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde öğrencilerle birlikte fidanları vatan toprağına emanet ettiklerini söyledi.
Bu yıl Yozgat'ta 3 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını ifade eden Polat, "Yiğitler şehri Yozgat’ımız da bu sene inşallah 3 milyon fidanı toprağımızla buluşturacağız. Geçen yıl 2 milyonun üzerinde fidan dikilmişti. Bu sene yüzde 50 oranında artırarak 3 milyonu hedefliyoruz. Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokol çerçevesinde gelir getirici fidanlar dikiyoruz. Geçen yıl 10 binin üzerinde fidanı toprakla buluşturduk, bu yıl da 23 bin fidan dikmeyi hedefliyoruz. Tüm arazi çalışmaları, toprak analizleri yapıldı. Şuan fidan dikmeye başladık. Bu diktiğimiz meyve fidanları özellikle geri getirecek fidanlar 3 yıl bizim bakımımız da, orman teşkilatımızın bakımında olup ondan sonra köylümüze ücretsiz vereceğiz. Gelirlerini köylü kardeşlerimiz, milletimiz alacaklar. Tekrar teşkilatımıza müdürümüzün şahsında tüm genel müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Tabi sadece fidan dikmek değil. Fidanların bakımını da arkadaşlarımız üstleniyor ayrıca fidan üretimi de yapıyoruz. Şuan üç buçuk milyona yakın fidan üretimi de gerçekleşti.  İnşallah bu sene Akdağmadeni’n de bal ormanı da kuracağız. Geri getireceği yine Çandır’da, Sorgun’da, Çayıralan’da, Yenifakılı’da Bal ormanlarımızı da yapacağız. Tekrar diktiğimiz fidanların inşallah toprağımıza can olması, toprağımızın planlarımıza can olması duasıyla hep beraber sadece ağaçlandırma bayramında değil her zaman herkesin bir fidan dikmesi lazım. Bu fidanları vatan toprağına emanet etmemiz lazım. Bakın ne güzel fidanlarımız ile beraber fidanlarımızı dikiyoruz, onların mutluluğunu görüyoruz. Tabi sadece bu fidanları dikmeyecekler bu genç kardeşlerimiz artık onların bakımından da sorumlular. Bu vatan topraklarının her tarafı inşallah fidanlarımız ile dolu olur böyle genç kardeşlerimizin de Rabbim yolunu açık etsin devlete, millete hayırlı evlatlar olsunlar.” dedi.
Etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Ali Açıkgöz, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 
»AA/ Rabia Şahin

Son Güncelleme: 11.11.2022 19:52
Anahtar Kelimeler:
Vatan Toprağına Emanet
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