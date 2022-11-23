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Vali yolu inceledi

Vali Ziya Polat, Esenli’de bulunan beton yolu inceledi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 23:52
Vali yolu inceledi

Vali Polat, beton yol uygulamasının faaliyete geçtiğinden beri verim aldığına değindi.
“BETONUMUZU PARKEMİZİ ÜRETİYORUZ”
Beton yol uygulamasında patlama ve çatlama olmadığına da değinen Polat, “Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Yiğitler şehri Yozgat'ta beton yol uygulamasını yapmıştık. Kış sonunda beton yolda herhangi bir patlama çatlama olmayınca Allah'a şükür şu an kendi tesislerimizi kurduk. Kendi tesislerimizde betonumuzu parkemizi üretiyoruz. Şu anda kendi tesislerimizden çıkan betonumuzun yola dönüşmesini memnuniyetle görüyoruz.” dedi.
“KENDİ TESİSİMİZ OLMALI”
Yiğitler şehri Yozgat’ın köylerinde bulunan yollar içinde aynı uygulamayı yapmayı istediğini söyleyen Vali Polat, “Bu sene 2022 yılında Yiğitler şehri Yozgat'ta 161 kilometre 1. 2. kat asfalt yaptık. 28 kilometrede sıcak asfaltla beton yol yaptık. Amacımız inşallah kendi tesislerimizin verim ve randımanını artırarak köy yollarımızda da bundan sonra beton yola dönüş yapmak. Tabi ki kendi tesisimizin olması, kendi tesisimizde kendi ürünümüzü betonumuzu üretmemiz bize çok büyük avantajlar sağlıyor.  Seneye bu avantajları daha iyi göreceğimizi düşünüyoruz.” dedi. Polat, “Bu sene yeni başladık ama seneye kilometre olarak da artıracağını zıt kalite olarak da artıracağımıza düşünüyoruz. Tekrar emek veren herkese teşekkür ediyorum. Tesisi Yozgat'a kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah kendi malımızla kendi yolumuzu yapacağımızı düşünüyoruz.” açıklamasını yaptı.
“YERLİ VE MİLLİ”
Daha sonra asfalt ile farkını açıklayan Polat, “ Asfalta göre daha dayanıklı daha uzun ömürlü olduğunu düşünüyoruz. Betonda yerli ve milli. Maliyet yarı yarıya. Kendi tesislerimizde üretiyoruz her türlü avantajlı.” ifade etti. 
»Muhammed Üstüntaş

Son Güncelleme: 23.11.2022 23:50
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Vali Yolu Inceledi
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