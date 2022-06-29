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Türkiye rekoru kırıldı

Yozgatlı milli atlet Enes Talha Şenses, Orhan Altan Anı Yarışmaları'nda 2.31'lik atlayışıyla Türkiye rekoru kırdı.

29 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
Türkiye rekoru kırıldı

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, yüksek atlamada kariyerinde Türkiye şampiyonluğu da bulunan milli atlet Enes Talha, Ankara Naili Moran Atletizm Sahası'nda yapılan Orhan Altan Anı Yarışmaları'nda 2.31'lik atlayış gerçekleştirdi. Milli atlet, böylece Alperen Acet'in 2018 yılında Cluj-Napoca'da yaptığı 2.30'luk Türkiye büyükler rekorunu bir santimetre ile aştı. Yarışmanın ardından sevincini TAF Başkanı Fatih Çintimar ve antrenörü Afitap Şahin ve sahadakilerle paylaşan Enes Talha, Türkiye Şampiyonası'nda hedefinin 2.33'lük Dünya Şampiyonası barajını atlamak olduğunu belirtti. 
»Haber Merkezi 

Son Güncelleme: 29.06.2022 17:56
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Rekoru Kırıldı
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