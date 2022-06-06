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Toplantılar devam ediyor

Yozgat İl Genel Meclisi Haziran ayı dördüncü birleşim toplantısı Meclis Başkanı İskender Nazlı Başkanlığında devam ediyor.

06 Haziran 2022 Pazartesi 00:48
Toplantılar devam ediyor

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar okunarak karara bağlandı. İl Özel İdaresi 2022 yılı yatırım programı kapsamında Akdağmadeni ilçesine bağlı köylerin kilitli parke yapım projesi kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunduğu toplantıda, rapor meclis üyelerince görüşülerek karara bağlandı. Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonunca hazırlanan, İl Genel Meclis üyeleri imzasıyla verilen ve konusu Kadışehri ilçesi ve köylerinde bulunan tarım arazilerinde hangi çeşit tarım ürünlerinin ekileceği, yetiştirilen meyve çeşitleri ile büyük ve küçükbaş hayvancılığın ne durumda olduğu hakkında gerekli inceleme yapılması ile ilgili rapor görüşmeler yapılarak karara bağlandı. Son olarak İl Genel Meclis üyeleri imzasıyla verilen ve konusu Çekerek ilçesinde bulunan ilköğretim kurumlarına bağlı okulların genel durumları ile okulların ne gibi ihtiyaçlarının olduğu hakkında gerekli araştırmaların yapılması için Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan rapor okunarak meclis üyelerince görüşülüp karara bağlandı. 
Sema Nur Koçaker

Son Güncelleme: 06.06.2022 09:03
Anahtar Kelimeler:
Toplantılar Devam Ediyor
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