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Yozgat
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Tarihi objeler ele geçirildi

Yozgat’ta jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 212 sikke ile tarihi eser niteliği taşıyan 21 obje ele geçirildi.

29 Kasım 2022 Salı 00:05
Tarihi objeler ele geçirildi

Yozgat’ta tarihi eser kaçakçılığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Çalatlı köyü mevkiinde durdurulan araç içerisinde çeşitli dönemlere ait 212 adet sikke ile tarihi eser niteliği taşıyan 21 obje ele geçirilirken, araç sürücüsü S.G. gözaltına alındı.
Ele geçirilen eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, S.G. isimli şüpheli adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. »İHA
 

Son Güncelleme: 29.11.2022 00:02
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Tarihi Objeler Ele Geçirildi
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