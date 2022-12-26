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Tarihi eserler ele geçirildi

Yozgat’ta bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 103 sikke ve 10 obje ele geçirildi.

26 Aralık 2022 Pazartesi 16:53
Tarihi eserler ele geçirildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı hakkında istihbarat aldı. Alınan istihbaratın ardından Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli dönemlere ait 103 sikke ve 10 obje ele geçirildi.
M.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İHA

Son Güncelleme: 26.12.2022 20:04
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