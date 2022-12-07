Sözünü tuttu

Vali Ziya Polat, daha önce ziyaret ettiği ve sinemaya götürme sözü verdiği Osmanpaşa köyü ilk ve ortaokulu öğrencileriyle engelli milletvekili Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesinin anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmini izledi.

Sinema salonunda öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Polat, Osmanpaşa ilk ve ortaokulu öğrencilerini kentte misafir ettiklerini söyledi.

Polat, Osmanpaşa okulunun adını hep iyi duyuran, eğitimde, sosyal faaliyetlerde başarılı işlere imza atan bir okul olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz hafta yaptığımız ziyarette genç kardeşlerimize, öğretmenlerimize sinema sözü vermiştik. Bugün hep beraber inşallah sinemadayız. Biz çocuklarımızın sosyal, kültürel faaliyetlere de katılmasını istiyoruz." dedi.

Öğrencilerden Efe Kaya, sinemaya geldikleri için mutlu olduklarını belirterek Vali Polat'a teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da Vali Polat'a eşlik ederek film izledi. »AA