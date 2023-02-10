Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.505,34
ALTIN
1.130,12
DOLAR
18,83
STERLİN
22,82
EURO
20,15
Flaş Haber
20 Şubat’a kadar ara
Kapat

Son yolculuklarına uğurlandılar

Hatay'da deprem esnasında ikamet ettiği evin çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Naim Özkaya ve annesi Güler Özkaya, memleketleri Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

10 Şubat 2023 Cuma 02:00
Son yolculuklarına uğurlandılar

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da ikamet ettiği evin çökmesi sonucu annesi ile birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Naim Özkaya (50) ve annesi Güler Özkaya (75) için Şefaatli ilçesinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Özkaya ve annesi, ilçeye bağlı Kabakini köyü mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Şefaatli Kaymakamı Yusuf Ilıca, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Astsubay Özkaya'nın 3 çocuğunun olduğu öğrenildi. »İHA

Son Güncelleme: 10.02.2023 16:23
Anahtar Kelimeler:
EnkazSondakikaSon DakikaSeferberlikOHALHatayJandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Naim ÖzkayaNaim Özkayaşehit Naim ÖzkayaDepremde şehitDeprem YozgatYozgat DepremAdanaOsmaniyeKilisGaziantepDiyarbakırAdıyamanŞanlıurfaMalatyaKahramanmaraşDepremKahramanmaraşdepremiIleri WebtvIleri Web TvIleri TvIleritvYozgat HaberleriYozgat HaberIleri GazetesiIleriYozgathaberleriVideohaberYozgathaberYozgatHaberIlerigazetesiSon Yolculuklarına UğurlandılarJandarmaGüler ÖzkayaşefaatliCenaze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mucize bebek
Mucize bebek
Gönüllüler yola çıktı
Gönüllüler yola çıktı
Destekler yola çıktı
Destekler yola çıktı
DEPREMi HiSSETTiK!
DEPREMi HiSSETTiK!
94 milyonluk yatırım
94 milyonluk yatırım
Kuşaktan kuşağa aktarılacak
Kuşaktan kuşağa aktarılacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim