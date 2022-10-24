SOKAK RÖPORTAJLARI

Aybala Tuğba Uzuner



Muhabir: Yapılacak olan TOKİ konutlarına başvuru yaptınız mı?

Aybala Tuğba Uzuner: Şartları taşımadığımı düşündüğüm için yapamadım ama inşallah bu tarz ev alımı noktasında ülkemizin yapabileceği şeylere düşünüyorum başvurmayı.

Muhabir: İki gün önce gelen TOKİ bilgilendirme tırı hakkında ne düşünüyorsunuz ve bilgi aldınız mı?

Aybala Tuğba Uzuner: Biz tırla karşılaştık ancak bizim kendi yoğunluğumuz olduğu için onlarla görüşemedik. Fakat bilgilendirme amaçlı bu şekilde bir çalışmaların olmasını takdir ettik. Bu önemli bir adım. İnsanların ayağına hizmetin gitmesi güzel bir şey.

Yasemin Yaşar



Muhabir: Yapılacak olan TOKİ konutlarına başvuru yaptınız mı?

Yasemin Yaşar: Başvuru yapmadım.

Muhabir: İki gün önce gelen TOKİ bilgilendirme tırı hakkında ne düşünüyorsunuz ve bilgi aldınız mı?

Yasemin Yaşar: Bu tırın gelmiş olduğu zamanda biz Yozgat İl Müftülüğü olarak bir kermes hazırlığındaydık. Tırı gördük böyle bir çalışmaların olduğunu biliyoruz ama kendi meşgalemiz olması sebebi ile de bir bilgi falan almadım.

Bahri Özaslan



Muhabir: Yapılacak olan TOKİ konutlarına başvuru yaptınız mı?

Bahri Özaslan: Hayır yapmadım.

Muhabir: İki gün önce gelen TOKİ bilgilendirme tırı hakkında ne düşünüyorsunuz ve bilgi aldınız mı?

Bahri Özaslan: Bilgi almadım. Müracaat etmediğim için herhangi bir bilgi almadım.

Adil Şahin



Muhabir: Yapılacak olan TOKİ konutlarına başvuru yaptınız mı?

Adil Şahin: Hayır yapmadım ama yapanlar için inşallah hayırlısı olur.

Muhabir: İki gün önce gelen TOKİ bilgilendirme tırı hakkında ne düşünüyorsunuz ve bilgi aldınız mı?

Adil Şahin: Kameradan bakmışlar gözlüklerle evi izlemişler. Gayet de memnun kalmışlar. İnşallah güzel bir yere yapılır.

Metin Akdemir



Muhabir: Yapılacak olan TOKİ konutlarına başvuru yaptınız mı?

Metin Akdemir: Hayır başvuru yapmadım. Yapılacak konutlar hakkında güzel düşüncelerim var. Buranın bir devlet kuruluşu gibi düşünüyorum. Bu düşünce üzerine güzel bir yaşam merkezi gibi bir şey olacağını düşünüyorum. Umarım güzel olur. Ev sahibi olurlar umarım insanlar. Mutlu olurlar. Mutlu olmalarını temenni ediyorum.

Muhabir: İki gün önce gelen TOKİ bilgilendirme tırı hakkında ne düşünüyorsunuz ve bilgi aldınız mı?

Metin Akdemir: Tırı gördüm fakat başvuru yapmadığım için herhangi bir şekilde gidip bilgi alımında bulunmadım.

İbrahim Ursavaş



Muhabir: Yapılacak olan TOKİ konutlarına başvuru yaptınız mı?

İbrahim Ursavaş: Hayır başvuru yapmadım.

Muhabir: İki gün önce gelen TOKİ bilgilendirme tırı hakkında ne düşünüyorsunuz ve bilgi aldınız mı?

İbrahim Ursavaş: TOKİ tırını gördüm ama orada ki yoğun ilgiden dolayı ulaşamadım. Ama orada ki insanların daha güzel olduğunu duydum. Onun dışında TOKİ’nin Yozgat’a ekstra olarak bir yatırım olarak düşünülebilir. Çünkü gelişimine faydalı olarak Yozgat’ın uzayabileceği yerlere doğru yapıldığından ötürü Yozgat’a katkısı var.

Furkan Akbulut



Muhabir: Yapılacak olan TOKİ konutlarına başvuru yaptınız mı?

Furkan Akbulut: Hayır, TOKİ’ye başvuru yapmadım. Şartlardan dolayı şuan başvuru yapamadık. Katılan arkadaşlara, kişilere umarım çıkar.

Muhabir: İki gün önce gelen TOKİ bilgilendirme tırı hakkında ne düşünüyorsunuz ve bilgi aldınız mı?

Furkan Akbulut: Tırın geldiğini gördüm fakat başvuru yapmadığım için gitmedim, bilgi almadım. Bayağı bir katılımın olduğunu da gördüm. Herkesin hakkında hayırlısı olsun.

Zaim Özer



Muhabir: Yapılacak olan TOKİ konutlarına başvuru yaptınız mı?

Zaim Özer: Hayır başvuru yapmadım.

Muhabir: İki gün önce gelen TOKİ bilgilendirme tırı hakkında ne düşünüyorsunuz ve bilgi aldınız mı?

Zaim Özer: Bilgi de almadım ve başvuru yapmayı da düşünmüyorum. Çünkü 250 bin konut var. Yozgat için zaten çok sınırlı bir konut. 8 milyon da başvuru olduğunu varsayarsak. Çıkma ihtimali çok düşük.