SOKAK RÖPORTAJLARI

Metin Mencik

Muhabir: Bankaların emekliler için yaptığı promosyon olayı hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?

Metin Mencik: Çok güzel bir uygulama. Ama bazı bankalar düşük veriyor, bazı bankalar yüksek veriyor. Daha kesinleşmedi de. Ben önceden 800 lira alıyordum, geri 5 bin liraya çıktı. Şimdi de 7 bin 500 liraya çıktı. Bir de diyorlar ki 10 bin lira. Bu saçmalık. Devlet, bankalara bu konuda kesin bir şey söyleyecek. Hepsi aynı alması lazım, eşitlik olması lazım. Eşitlik olmadığından millet rahatsız oluyor. Bu promosyonu vermeleri çok güzel oldu. Milletin harçlıkları çıktı. Ben iyi görüyorum emekliler için çok güzel.

Osman Yıldız

Muhabir: Bankaların emekliler için yaptığı promosyon olayı hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?

Osman Yıldız: Bankalar versin, devletimiz versin vatandaş aç geziyor. Vatandaşa hiç olmazsa faydalı olur promosyon. Bankalar her insana versin, devletimiz yardım etsin. Vatandaş bu konuda devletten yardım istiyor. Yoksa elektrik, ev kirası, su parası, yemesi, içmesi. Yetiremiyor adam ne yapsın. Adam o bankadan alıyor diğer bankaya yatırıyor. Ne yapsın memur kısmı üç lira fazla alıyım diye banka banka geziyor. Bunu devlet de biliyor, biz de biliyoruz. Devlet vermezse vatandaş ne yapsın. Ev kirası, elektrik, su, doğal gaz, çocuğa para, yemeklere para derken vatandaşa hiçbir şey kalmıyor. Devletten bunların yardımını istiyoruz.

Halil Arık

Muhabir: Bankaların emekliler için yaptığı promosyon olayı hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?

Halil Arık: Bankalar gayet güzel promosyon veriyor. 7 bin liraya kadar promosyon veriyor. Bu bir emekli için gayet güzel bir rakam.

Selami Soydaş

Muhabir: Bankaların emekliler için yaptığı promosyon olayı hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?

Selami Soydaş: Emeklilerin maaşları az olduğu için güzel bir şey. O da bir yardım bana göre.

MUHABİR: Peki sizce yeterli mi?

Selami Soydaş: Yeterli değil ama ne yapacaksın elden gelen o kadar şuanda 7 bin 500 lira veriyor bankalar. Bazıları daha da yükseltmiş ama henüz daha belli değil.

Bahri Özaslan

Muhabir: Bankaların emekliler için yaptığı promosyon olayı hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?

Bahri Özaslan: Ne düşüneyim işte vatandaşa, dar gelirli bir emekliye bir gelir oluyor. Başka bir şey değil.

Hasan Kılıç

Muhabir: Bankaların emekliler için yaptığı promosyon olayı hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?

Hasan Kılıç: Bence güzel bir şey. Bugün bir emekli en kötü 3 bin 500 lira maaş alıyor. Bankanın vermiş olduğu promosyon güzel bir şey yani. Aslında daha çok olması lazım.

Fatih Başer

Muhabir: Bankaların emekliler için yaptığı promosyon olayı hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?

Fatih Başer: Güzel bir şey. Bankalara geçiş yaptığında para alıyorlar. Ama ekonomiye göre yine de düşük olduğunu düşünüyorum.

İhsan Üstüntaş

Muhabir: Bankaların emekliler için yaptığı promosyon olayı hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim?

İhsan Üstüntaş: Bankalar emekli maaşlarına ve diğer işçilerin maaşlarına karşılık promosyon veriyorlar. Emeklilerin maaşlarını kendilerine çekmek istiyorlar. Çünkü bankalarda paralar ne kadar çok durursa sizin hesabınızda ki paranız ne kadar uzun süre durursa bankalar bundan bir gelir elde etmektedirler. Yani hiçbir işlem yapmasanız ya da yaptığınız işlemlerden ücret almasalar dahi para kazanmaktadırlar. Bu yüzden kendi kârlarını yükseltebilmek için insanların gelirlerini elde ettikleri paralarını kendi bünyelerinde tutma çabasındalar. Yani emekliye havadan aslında bir para vermemektedirler. Sadece elde ettikleri gelirlerin çok küçük bir kısmını ilgili kesime yansıtmaktalar. Bu yüzden emekliye verilen bu tür promosyonlar bu kazanç içinde onlar için ek bir gelir getireceğinden bence olumlu bir şey. Ne kadar yüksek bankadan promosyon alınırsa emekliler için o kadar iyi olacaktır. Bu yüzden rekabet ortamı var. Bankalar kendi aralarında bu paraları toplayabilmek için her bir transferlerde ayrıca ek ücretler ödemekte. Ben olumlu buluyorum ve sonuçta bu bir gelir ve pasta dağılıyor.