SOKAK RÖPORTAJLARI

ÖMER TUNAY:

Muhabir:Belediye başkanının yerinde olsanız yapacağınız ilk icraat ne olurdu?

Ömer Tunay: İlk icraat burada ki kömür vagonunu kaldırırım. Otobüs durağını. İkinci icraat sözlerimde dururum. Hızlı tren geçecekti 2017 de geçmedi. Nohutlu tepesine rüzgar gülleri dikerim. Fabrikalar kurdururum. Yozgat’ta iş sahası olmadığı için sadece göç veriyoruz hiç göç almıyoruz. Göç almaya çalışırım.



NACİ COŞAR:

Muhabir: Belediye başkanının yerinde olsanız yapacağınız ilk icraat ne olurdu?

Naci Coşar: Belediye başkanı adayı iken bastırdığım o kitapçıktakilerini uygularım. Ben o zaman da dedim. Şuana kadar halkın sesine kulak verip de o bastırdıkları kitapçıklarda ki hiçbir şey faaliyete geçmedi. Ben olsam o sözümün üzerinde dururum. Ben o zaman da dedim değil 20 tane 28 taneydi. 5 tanesini yapsın memleketin çehresi değişir dedim. Henüz birisi faaliyete geçmedi dönemi bitiyor. Halkın sesine kulak ver vadettiklerini yerine getir.



LOKMAN KORKMAZ YİĞİT:

Muhabir: Belediye başkanının yerinde olsanız yapacağınız ilk icraat ne olurdu?

Lokman Korkmaz Yiğit: Yozgat için çalışırdım. Yozgat’ta yapılması gereken ne ise onu yapmaya çalışırım halk için.



EROL GEZGİNCİ:

Muhabir: Belediye başkanının yerinde olsanız yapacağınız ilk icraat ne olurdu?

Erol Gezginci: İlk yapacağım iş hacca gidip gelince bu kadar hoş geldin’e gelen insanları kapının önünde tutup da iş için gelen insanları madur etmem. İki, Yozgat’ta ki imara uygun olarak yapılması gereken yerleri imara uygun şekilde düzeltmeye çalışırım.



EROL COŞKUNSOY:

Muhabir: Belediye başkanının yerinde olsanız yapacağınız ilk icraat ne olurdu?

Erol Coşkunsoy: Öncelikle yolları düzeltirdim. Alan zaten bomboş oraya bir etkinlik yapardım haftada bir. Yakın bir yerde de havuz olmasını isterdim. Erkeklere yok şuan sadece bayan için var.



ALİHAN KONUR:

Muhabir: Belediye başkanının yerinde olsanız yapacağınız ilk icraat ne olurdu?

Alihan Konur: Ben belediye başkanının yerinde olsaydım Termal Aquapark’ı kızlar ve erkeklere açardım. Bir de Şekerpınar mahallesinde ki yolları düzelttirir asfalt attırırdım. Çukurlara motorlar arabalar çok düşüyor.



SAMET ATMACA:

Muhabir: Belediye başkanının yerinde olsanız yapacağınız ilk icraat ne olurdu?

Samet Atmaca: Kaldırımlar yollar. Bizim kafemizin önünde kaldırımlar var masaları koyuyoruz yerinde durmuyor. Yollar desek herkes muhtar olanlar kendi evinin önünü yaptırıyor. Ben belediye başkanı olsam çok güzel şeyler yapardım. Bizim gençlerimizin gezecekleri yerler yapardım. Küçücük memlekette 10 tane park var. Gereksiz. Onun yerine havuz yaptırsalar aquapark yaptırsalar bizim gençlerimiz gitmek yerine Yozgat’a gelmek için can atarlar.



ÇAĞRI KAYA:

Muhabir:Belediye başkanının yerinde olsanız yapacağınız ilk icraat ne olurdu?

Çağrı Kaya:Önce bir yolları düzeltirdim. Sonra gençlerin gezecekleri etkinlik yapacakları hiçbir şey yok. Fabrika falan hiç yok yollar çukurlu. Onları düzeltirdim. Yeni yapılan evlerin önleri düzgün ama mahalle aralarında hiç düzgün bir yol yok. Ben olsam bunları yapardım.



TAHİR BAYINDIR:

Muhabir: Belediye başkanının yerinde olsanız yapacağınız ilk icraat ne olurdu?

Tahir Bayındır: Belediye başkanının yerinde olsam gençlere yaşlılara etkinlik düzenlerdim. Mesela geçen sefer bir konser oldu. Konser her seferinde aynı şey. Asıl konser için biz Sorgun’a gidiyoruz. Ben olsam daha güzel şeyler yapardım.



FAZIL ŞAHAN:

Muhabir: Belediye başkanının yerinde olsanız yapacağınız ilk icraat ne olurdu?

Fazıl Şahan: İlk icraat öğrenci kartlarına indirim olurdu. Okula giderken her gün 20-30 lira. Öğrenci okuyacak mı yoksa dolmuşa para mı yetiştirecek? Ben olsam bunu düzeltirdim.