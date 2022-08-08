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SOKAK RÖPORTAJLARI

Her hafta düzenli olarak yapmış olduğumuz sokak röportajımızda vatandaşlarımıza bu hafta 'Dışarıdan bir tanıdığınız Yozgat’a geldiğinde nereleri gezdirirsiniz?' sorduk. Vatandaşlarımız ise gelecek olan misafirlerine tarihi ve kültür yerlerini gezdirmek ile birlikte yöresel lezzetlerin yapılmış olduğu mekanlara götürebileceklerini söyledi.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 02:06
SOKAK RÖPORTAJLARI

Serkan Sönmez:
Muhabir: Dışarıdan bir tanıdığınız Yozgat’a geldiğinde nereleri gezdirirsiniz?
Serkan Sönmez: Merkezde tabi ki olmazsa olmaz milli parkımız Çamlık. Mutlaka çamlığı gezdiririz. Çamlıkta o göl kafenin olduğu bölgeler. Belediyemizin işletmiş olduğu restorantlarımız. Sabah kahvaltısı o bol oksijen ile beraber. Ardından bir testi kebabı. Ondan sonra Çapanoğlu camisi ve kent park civarı. O bölgelerde bir tur atarız. Tabi ki Yozgat merkez de gezilecek o kadar çok yer var ki öncelikle tarihi bir mekanlarda gezmek mi istiyorlar yoksa sosyal bir aktivite de mi bulunmak istiyorlar öncelikle onlara karar veririz. Ardından bir ilçe yaparız. Mutlaka sorgun kaplıca termal otellerimize göndeririz. Ardından çekerek gibi oldukça güzel değerli bir ilçemiz var. Orada kanyonları gezeriz. Daha sonra Sarıkaya Dünya da 1 numara olan bir yer Roma Hamamı. Mutlaka görülmesi gereken yerler oraya geçeriz. Mutlaka 13 ilçeyi bir tur yapması gerekir Yozgat’a gelen kişi. Zaten 3-4 günü merkez de geçer. Daha sonra birer gün ilçelere dağıtılarak bir tur atılır. 

Osman Şevki Avşaroğlu:
Muhabir: Dışarıdan bir tanıdığınız Yozgat’a geldiğinde nereleri gezdirirsiniz?
Osman Şevki Avşaroğlu: Çamlık, ulu cami, Merkez saat kulesi tarihi, hamamlar. Yozgat güzel mutaassıp şirin bir yer. Misafirperverdir her zaman için. Genel misafirimizi her türlü ağırlamayı da biliriz ağırlarız da.

Cemil Bayram:
Muhabir: Dışarıdan bir tanıdığınız Yozgat’a geldiğinde nereleri gezdirirsiniz?
Cemil Bayram: Dışardan bir tanıdığımız gelse önce bizim köye götürürüm. Orada Çeşka kalesi var Çeşka mağarası var oraları bir gezdiririm. Ardından muhtemelen çamlığa götürürüm orada piknik yaparız. Ayrıca gölet de gayet güzel orada eğlenilebilir. Muhtemelen ondan sonra da şahin tepesine çıkartırım. Ondan sonra günü bitiririz. Zaten Yozgat küçük bir yer bir günde biter diye düşünüyorum.

Tolga Yılmaz:
Muhabir: Dışarıdan bir tanıdığınız Yozgat’a geldiğinde nereleri gezdirirsiniz?
Tolga Yılmaz: Öncelikle bir Sarıkaya’nın Roma Hamamına bir gideriz oraları bir görürüz. Ardından
Sorgun termal de güzel bir tatilden sonra Yozgat’ın konaklarını gezeriz çamlığı falan en son da güzel
yöresel yemek yiyebileceğimiz bir restoran da yemek yeriz ayrılırız.

Son Güncelleme: 08.08.2022 17:46
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