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SOKAK RÖPORTAJLARI

İleri Gazetesi olarak bu hafta vatandaşlarımıza hafta sonlarını nasıl değerlendirdiklerini sorduk. Köylerde veya merkezde bahçeleri olan vatandaşlarımız orda vakit geçirmeyi tercih ederken bahçesi olmayan vatandaşlarımız ise piknik alanlarını tercih ettiklerini belirtti. Bunun yanı sıra bazı vatandaşlarımız ise hafta sonlarını kahvehanelerde dostları ile birlikte değerlendirdiklerini söyledi.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 02:53
SOKAK RÖPORTAJLARI

AYDIN BOZKURT
Muhabir: Tatil günlerinizde Yozgat’ta neler yapıyorsunuz?
Aydın Bozkurt: Antalya’dan geldim. Antalya’dan senelik izin aldım. Antalya da devlet memuruyum. Antalya çok sıcak. Tatili burada Yozgat’ta memleketimde serin serin geçiriyorum. Akrabalarım ile birlikte oturuyoruz çay içiyoruz sohbet ediyoruz.

MUSTAFA AYDIN
Muhabir: Tatil günlerinizde Yozgat’ta neler yapıyorsunuz?
Mustafa Aydın: Yozgat’ta çok fazla aktivite yok tabi büyük şehirlere nazaran. Genellikle burada daha samimi bir ortam olduğu için çamlıkta milli parkımızda genellikle mangal, semaver tarzı veya kent parka gidip orada semaver. Genellikle arkadaşlarla toplu sohbet muhabbet edebileceğimiz ortamlarda takılıyoruz. Onun dışında Sorgun ilçesinde hamam var belki oraya gidilebilir. Onun dışında pek fazla bir şey yapmıyoruz. Genellikle çay içip sohbet ediyoruz arkadaşlarımızla.

OĞUZHAN YALÇIN
Muhabir: Tatil günlerinizde Yozgat’ta neler yapıyorsunuz?
Oğuzhan Yalçın: Tatil günlerinde Yozgat’ta biz çiftçi olduğumuz için Yozgat da küçük şehir olduğu için biz hayvancılıkla uğraşıyoruz tarım faaliyetlerinde uğraşıyoruz. İl dışına gidip de tatil yapmıyoruz. Zaten Yozgat’ta da tatil falan yapılacak bir yer olmadığı için genelde Yozgat da kalıyoruz.

ÜNAL ERTOSUN
Muhabir: Tatil günlerinizde Yozgat’ta neler yapıyorsunuz?
Ünal Ertosun: Eş, dost, akraba ziyareti yurt dışındaydım izine geldim. Pazartesi de dönüyorum. Yoksa burada çay bahçesinde oturuyoruz başka bir şey yok.

BEKİR UÇAR
Muhabir: Tatil günlerinizde Yozgat’ta neler yapıyorsunuz
Bekir Uçar: Yozgat’ta tatil günlerinde lokantacı olduğumuz için sürekli çalışıyoruz bizde tatil olmaz.

KADİR KARAASLAN
Muhabir: Tatil günlerinizde Yozgat’ta neler yapıyorsunuz
Kadir Karaaslan: Yozgat’ta hobi bahçem var. Oraya gidiyorum orada vakit geçiriyorum.

NAİL MEŞEOĞLU
Muhabir: Tatil günlerinizde Yozgat’ta neler yapıyorsunuz
Nail Meşeoğlu: Tatil günlerimizde Cumartesi Pazar Yozgat’tayım. Ama Salı günleri köye gidiyorum. Ufak tefek arazim var onlarla uğraşıyorum. Okullar açılana kadar böyle, Okullar açıldıktan sonra da servise gidiyorum.

OSMAN COŞKUN
Muhabir: Tatil günlerinizde Yozgat’ta neler yapıyorsunuz
Osman Coşkun: İstirahat ediyoruz kahvede, serin yerlerde oturuyoruz.

Son Güncelleme: 25.07.2022 14:04
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SOKAK RÖPORTAJLARI
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