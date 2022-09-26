SOKAK RÖPORTAJLARI

AHMET KOCA

MUHABİR: Eylül ayında elektrik ve doğalgaza gelen zam hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ahmet Koca: Dışarı bağımlı olduğumuz şeyler bunlar. Bizim kendi ürettiğimiz şeyler değil. Ne doğalgazı üretebiliyoruz ne de elektriği. Dışarıdan aldığımız sürece bu zamlar böyle devam edecek. Zaten dünyanın da şuan ki ortamı belli savaş bir taraftan, Türkiye’nin düşmanları bir taraftan. Ben normal karşılıyorum.



FETTAH TEMUR

MUHABİR: Eylül ayında elektrik ve doğalgaza gelen zam hakkında ne düşünüyorsunuz?

FETTAH TEMUR: Ben bir emekli devlet memuru olarak hiçbir zaman tasvip etmiyorum çok da kızıyorum. Elektrik ve doğalgaza geldiği zaman bütün yiyecek, içecek her şeye de zam gelecek demektir. Şuanda da ben ev arıyorum 3-4 bin den aşağıya ev yok. Bir haftadır ev arıyorum. Çoluğunu çocuğunu okutacak insanlar okutmak isteyenler kış mevsimi de geldi zaten. Nasıl okutacak? Temel gıdasından tut yiyecek, içecek, kırtasiye, giyim desen öyle. Doğalgaza gelen zamlar kömüre de geliyor sadece doğalgaz değil. Kömürü nasıl alacak nasıl yakacak. İhtiyaçlar hiç bitmiyor ki. Hali ile şehirlerarası ücretlere de zam gelecek. Maliyetler yükselecek yükselince tabi evinde huzursuzluk artacak. İstediğini alıp satamayacak. Çocukların beklentisini karşılayamayacak. Huzur olmayacak sağlığını etkileyecek bu sefer de ilaca zam hastane durumu. Hiç iç açıcı değil. Bizim Yozgat’ta herkesi kandırıyorlar.



NECİP EROĞLU

MUHABİR: Eylül ayında elektrik ve doğalgaza gelen zam hakkında ne düşünüyorsunuz?

NECİP EROĞLU: Çok vahim. Gelecek çok karanlık. Yetkililer diyor ki Avrupa da raflar boş. Tamamen yalan konuşuyorlar. Ama bizim burada raflar dolu cepte para yok. Bunu ne yapacağız? Ben emekli bir devlet memuruyum. Aldığım para gerçekten çok vahim. Bir de çocuk okutuyorum, evim kira. Böyle bir adalet böyle bir düzen nerede gözüküyor ya? Tamamen yalan. Şuan devlet TOKİ evleri yaptırıyor. Tamam yaptırıyor. 5 bin 500 lira asgari ücret var. Bu adam nasıl ödeyecek 60 bin lira önceden istiyor nasıl ödeyecek? Bu tamamen seçim yatırımı. Geleceğimiz çok karanlık.



İBRAHİM ÖZENTÜRK

MUHABİR: Eylül ayında elektrik ve doğalgaza gelen zam hakkında ne düşünüyorsunuz?

İBRAHİM ÖZENTÜRK: Bu bütün dünyaya gelen bir zam sadece bize gelmedi ki. Almanya da yüzde 50 ila 80 arası geldi. Bunu ne yapmamız lazım? Almanya süper ülke. Biz enerji için yurt dışına bağlıyız. Şuanda ülkemizde de zaten petrol ve doğalgaz için çabalıyorlar. Belki de 1 sene sonra Karadeniz in enerjisi 25 sene yetecek bu ülkeye.



TALİP TANSEL

MUHABİR: Eylül ayında elektrik ve doğalgaza gelen zam hakkında ne düşünüyorsunuz?

TALİP TANSEL: Geçen sene ben kömürü 3 bin liraya aldım bu sene 7 bin lira diyor. Geçen sene benim maaşım 3 bin 500 lira idi. Şuan 5 bin 500 lira oldu. Demek istediğim evet sıkıntı var. Devlette var halkta var. Olan da sıkıntı var diyor olmayan da sıkıntı var diyor. Bu yanlış bir şey. Sıkıntı devamlı olacak kıyametin sonuna kadar olacak. Biraz azim etmek sabretmek lazım. Devlete güveneceksin kardeşim bu şeyler aşılacak. Doğalgazı da kendimiz üretmiyoruz dışarıdan alıyoruz. Sen dışarıya bağlısın. Böyle olduğu için elbette böyle sıkıntı olacak.



SELAHATTİN EKER

MUHABİR: Eylül ayında elektrik ve doğalgaza gelen zam hakkında ne düşünüyorsunuz?

SELAHATTİN EKER: Hiçbir şey düşünmüyorum ben gayet memnunum.



MİTHAT KOÇYİĞİT

MUHABİR: Eylül ayında elektrik ve doğalgaza gelen zam hakkında ne düşünüyorsunuz?

MİTHAT KOÇYİĞİT: Her şeye zam geldi. İşçi maaşına zam geldi, emekli maaşına zam geldi, doğalgaz ile elektriğe gelen zam da normal bence yani.



BÜŞRA ARSLAN

MUHABİR: Eylül ayında elektrik ve doğalgaza gelen zam hakkında ne düşünüyorsunuz?

BÜŞRA ARSLAN: Her zamanki geldiği gibi yine geldi yapacak bir şey yok. Devlet veriyor biz ödüyoruz. 3 kişilik ailede 300 lira fatura ödüyorsak bu artık ne kadar olur bilemiyoruz. Zorlanıyoruz ama devlet gönderdiği için mecbur ödüyoruz yapacak bir şey yok. Keşke gelmese keşke olmasa bizde rahat rahat geçinebilsek. Ama maalesef olmuyor böyle şeyler yapacak da bir şey yok.