SOKAK RÖPORTAJLARI

SAMİ ZEYTUN



Muhabir: Sınava sizden kim girdi?

Sami Zeytun: Kızım girdi.

Muhabir: Peki heyecanlı mısınız?

Sami Zeytun: Tabi canım heyecanlıyız.

Muhabir: Nasıl hissediyorsunuz?

Sami Zeytun: Tabi heyecanlı hissediyoruz kendimizi.

Muhabir: Bir tedirginlik var mı ?

Sami Zeytun: Var olmaz olur mu? Tedirginlik tabi ki var.

Muhabir: Peki kızınız başarılı olacak mı?

Sami Zeytun: Valla inşallah başarılı olur. Ümit ediyoruz. Ümitliyiz, başarı olmaz ise olmuyor.

FAİK TAŞKINOĞLU



Muhabir: Sınava sizden kim girdi?

Faik Taşkınoğlu: Kızım girdi.

Muhabir: Nasıl hissediyorsunuz?

Faik Taşkınoğlu: Şuan heyecanlıyız. Geçen sefer imtihana girmişti. O iptal oldu. Şimdi yeniden giriyor ikinci imtihana, birazda bu yüzden heyecanlı oluyoruz.

Muhabir: Peki sizce kızınız bu yıl güzel bir başarı elde edecek mi ?

Faik Taşkınoğlu: Valla kendisi çok ümitli değil. “Olmadı gelecek sene daha iyi olur baba” diyor. O kadar iyi hazırlanmadı yani. Çünkü bu sene üniversiteyi bitirdi. İlk defa giriyor.

ATİLLA CİĞEROĞLU



Muhabir: Sınava sizden kim girdi?

Atilla Ciğeroğlu: Kızım girdi.

Muhabir: Nasıl hissediyorsunuz?

Atilla Ciğeroğlu: Valla sorulara bağlı kolay mı? Zor mu? Atanma sınavı olduğu için mezun olduğu için nitekim iyiyse yani sınavı başarı ile geçeceğine inanıyorum.

NURAN MERİÇ



Muhabir: Sınava sizden kim girdi?

Nuran Meriç: Kızım girdi.

Muhabir: Nasıl hissediyorsunuz?

Nuran Meriç: Biraz heyecanlı ve üzgünüm. Kızımın sınava 3'üncü girişi olacak. İnşallah güzel, iyi geçer.

Muhabir: Peki sizce kızınız bu yıl güzel bir başarı elde edecek mi ?

Nuran Meriç: Hazırlanmadan girdiği için bir ümidimiz yok. Bu sene kendisi işe gittiği için fazla derslerine hazırlanamadı.

ALİ DOĞRUTEKİN



Muhabir: Sınava sizden kim girdi?

Ali Doğrutekin: Oğlum girdi.

Muhabir: Nasıl hissediyorsunuz?

Ali Doğrutekin: Heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Çocuğumun sınavda başarılı olmasını bekliyoruz. 1 sene boyunca hazırlandı. Daha önce ki sınav iptal edildi . Biz aslında çok memnun olmadık ama onda da başarılıydı. Yine başarılı olacağına güveniyorum.

AHMET ARMAĞAN



Muhabir: Sınava sizden kim girdi?

Ahmet Armağan: Kızım girdi.

Muhabir: Bu sene başarılı olacak mı ?

Ahmet Armağan: Bu sene inşallah başarılı olacak.

Muhabir: Nasıl hissediyorsunuz?

Ahmet Armağan: İyi hissediyorum şu an. Ümmeti Muhammedin çocukları kazanır umarım. Seneye de bizim çocuk kazanır .