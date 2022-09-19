Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16
parçalı bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.199,54
ALTIN
984,58
DOLAR
18,28
STERLİN
20,99
EURO
18,36

SOKAK RÖPORTAJLARI

31 Temmuz Pazar günü yapılan ve iptal edilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 18 Eylül Pazar günğ yapıldı. Sınava girecek olan adayları aileleri yanlız bıramadı. Bizlerde sınav yerlerine giderek adayların ailelerine sınava hakkında sorular yönelttik. Aileden kimin katıldığını, heycanlarını ve beklentilerini sorduk. Oldukça heyecanlı olduklarını belirten ailelerden kimiümitli kimi ise evladının çalışarak girmediği için ümidi olmadığını belirtti.

19 Eylül 2022 Pazartesi 22:50
SOKAK RÖPORTAJLARI

SAMİ ZEYTUN 


Muhabir: Sınava sizden kim girdi? 
Sami Zeytun: Kızım girdi. 
Muhabir: Peki heyecanlı mısınız?
Sami Zeytun: Tabi canım heyecanlıyız. 
Muhabir: Nasıl hissediyorsunuz?
Sami Zeytun: Tabi heyecanlı hissediyoruz kendimizi. 
Muhabir: Bir tedirginlik var mı ?
Sami Zeytun: Var olmaz olur mu? Tedirginlik tabi ki var. 
Muhabir: Peki kızınız başarılı olacak mı? 
Sami Zeytun: Valla inşallah başarılı olur. Ümit ediyoruz. Ümitliyiz, başarı olmaz ise olmuyor. 
FAİK TAŞKINOĞLU


Muhabir: Sınava sizden kim girdi? 
Faik Taşkınoğlu: Kızım girdi.
Muhabir: Nasıl hissediyorsunuz? 
Faik Taşkınoğlu: Şuan heyecanlıyız. Geçen sefer imtihana girmişti. O iptal oldu. Şimdi yeniden giriyor ikinci imtihana, birazda bu yüzden heyecanlı oluyoruz. 
Muhabir: Peki sizce kızınız bu yıl güzel bir başarı elde edecek mi ? 
Faik Taşkınoğlu: Valla kendisi çok ümitli değil. “Olmadı gelecek sene daha iyi olur baba” diyor. O kadar iyi hazırlanmadı yani.  Çünkü bu sene üniversiteyi bitirdi. İlk defa giriyor.
ATİLLA CİĞEROĞLU


Muhabir: Sınava sizden kim girdi? 
Atilla Ciğeroğlu: Kızım girdi.
Muhabir: Nasıl hissediyorsunuz? 
Atilla Ciğeroğlu: Valla sorulara bağlı kolay mı? Zor mu? Atanma sınavı olduğu için mezun olduğu için nitekim iyiyse yani sınavı başarı ile geçeceğine inanıyorum. 
NURAN MERİÇ


Muhabir: Sınava sizden kim girdi? 
Nuran Meriç: Kızım girdi.
Muhabir: Nasıl hissediyorsunuz? 
Nuran Meriç: Biraz heyecanlı ve üzgünüm. Kızımın sınava 3'üncü girişi olacak. İnşallah güzel, iyi geçer.
Muhabir: Peki sizce kızınız bu yıl güzel bir başarı elde edecek mi ? 
Nuran Meriç: Hazırlanmadan girdiği için bir ümidimiz yok. Bu sene kendisi işe gittiği için fazla derslerine hazırlanamadı.
ALİ DOĞRUTEKİN


Muhabir: Sınava sizden kim girdi? 
Ali Doğrutekin: Oğlum girdi. 
Muhabir: Nasıl hissediyorsunuz? 
Ali Doğrutekin: Heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Çocuğumun sınavda başarılı olmasını bekliyoruz. 1 sene boyunca hazırlandı.  Daha önce ki sınav iptal edildi . Biz aslında çok memnun olmadık ama onda da başarılıydı. Yine başarılı olacağına güveniyorum.
AHMET ARMAĞAN


Muhabir: Sınava sizden kim girdi? 
Ahmet Armağan: Kızım girdi.
Muhabir: Bu sene başarılı olacak mı ? 
Ahmet Armağan: Bu sene inşallah başarılı olacak.
Muhabir: Nasıl hissediyorsunuz? 
Ahmet Armağan: İyi hissediyorum şu an. Ümmeti Muhammedin çocukları kazanır umarım. Seneye de bizim çocuk kazanır .

Son Güncelleme: 19.09.2022 22:57
Anahtar Kelimeler:
SOKAK RÖPORTAJLARI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Ziya Polat okul gezilerini sürdürüyor
Vali Ziya Polat okul gezilerini sürdürüyor
‘İyilik treni’ Pakistan'da
‘İyilik treni’ Pakistan'da
Rıza tarihe geçti
Rıza tarihe geçti
Yozgat hazır
Yozgat hazır
8’incisi Yozgat’ta açılıyor
8’incisi Yozgat’ta açılıyor
SOKAK RÖPORTAJLARI
SOKAK RÖPORTAJLARI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim