SOKAK RÖPORTAJLARI

SAMİ ZEYTUN
Muhabir: Sınava sizden kim girdi?
Sami Zeytun: Kızım girdi.
Muhabir: Peki heyecanlı mısınız?
Sami Zeytun: Tabi canım heyecanlıyız.
Muhabir: Nasıl hissediyorsunuz?
Sami Zeytun: Tabi heyecanlı hissediyoruz kendimizi.
Muhabir: Bir tedirginlik var mı ?
Sami Zeytun: Var olmaz olur mu? Tedirginlik tabi ki var.
Muhabir: Peki kızınız başarılı olacak mı?
Sami Zeytun: Valla inşallah başarılı olur. Ümit ediyoruz. Ümitliyiz, başarı olmaz ise olmuyor.
FAİK TAŞKINOĞLU
Muhabir: Sınava sizden kim girdi?
Faik Taşkınoğlu: Kızım girdi.
Muhabir: Nasıl hissediyorsunuz?
Faik Taşkınoğlu: Şuan heyecanlıyız. Geçen sefer imtihana girmişti. O iptal oldu. Şimdi yeniden giriyor ikinci imtihana, birazda bu yüzden heyecanlı oluyoruz.
Muhabir: Peki sizce kızınız bu yıl güzel bir başarı elde edecek mi ?
Faik Taşkınoğlu: Valla kendisi çok ümitli değil. “Olmadı gelecek sene daha iyi olur baba” diyor. O kadar iyi hazırlanmadı yani. Çünkü bu sene üniversiteyi bitirdi. İlk defa giriyor.
ATİLLA CİĞEROĞLU
Muhabir: Sınava sizden kim girdi?
Atilla Ciğeroğlu: Kızım girdi.
Muhabir: Nasıl hissediyorsunuz?
Atilla Ciğeroğlu: Valla sorulara bağlı kolay mı? Zor mu? Atanma sınavı olduğu için mezun olduğu için nitekim iyiyse yani sınavı başarı ile geçeceğine inanıyorum.
NURAN MERİÇ
Muhabir: Sınava sizden kim girdi?
Nuran Meriç: Kızım girdi.
Muhabir: Nasıl hissediyorsunuz?
Nuran Meriç: Biraz heyecanlı ve üzgünüm. Kızımın sınava 3'üncü girişi olacak. İnşallah güzel, iyi geçer.
Muhabir: Peki sizce kızınız bu yıl güzel bir başarı elde edecek mi ?
Nuran Meriç: Hazırlanmadan girdiği için bir ümidimiz yok. Bu sene kendisi işe gittiği için fazla derslerine hazırlanamadı.
ALİ DOĞRUTEKİN
Muhabir: Sınava sizden kim girdi?
Ali Doğrutekin: Oğlum girdi.
Muhabir: Nasıl hissediyorsunuz?
Ali Doğrutekin: Heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Çocuğumun sınavda başarılı olmasını bekliyoruz. 1 sene boyunca hazırlandı. Daha önce ki sınav iptal edildi . Biz aslında çok memnun olmadık ama onda da başarılıydı. Yine başarılı olacağına güveniyorum.
AHMET ARMAĞAN
Muhabir: Sınava sizden kim girdi?
Ahmet Armağan: Kızım girdi.
Muhabir: Bu sene başarılı olacak mı ?
Ahmet Armağan: Bu sene inşallah başarılı olacak.
Muhabir: Nasıl hissediyorsunuz?
Ahmet Armağan: İyi hissediyorum şu an. Ümmeti Muhammedin çocukları kazanır umarım. Seneye de bizim çocuk kazanır .