SOKAK RÖPORTAJLARI

HAMİDE NUR SÜSLER

MUHABİR: Yeşilçam filmlerinde ki en çok sevdiğiniz karakter nedir ve nedeni nedir?

HAMİDE NUR SÜSLER: Kemal Sunal’ı seviyorum. Çünkü filmlerini izlerken çok eğleniyoruz hem de çok samimi geliyor.

HÜLYA SÜSLER

MUHABİR: Yeşilçam filmlerinde ki en çok sevdiğiniz karakter nedir ve nedeni nedir?

HÜLYA SÜSLER: Adile Naşit. Çünkü güler yüzü ve samimiyeti ile filmleri izlenilmeye değer kılıyor.

ALİ RIZA KARACA

MUHABİR: Yeşilçam filmlerinde ki en çok sevdiğiniz karakter nedir ve nedeni nedir?

ALİ RIZA KARACA: Ahmet Metin, Sadri Alışık, bunlar gerçekten duyarlı halka bir şeyler hitap eden insanlardı. Biz onları gördüğümüzde sanki abimiz oynuyormuş gibi onlardan sevgi ve muhabbet görmüş oluyorduk. Her filmin konusu insanlara bir şeyler bir demeçler veriyordu. Biz bunlardan esinlenerekten hayatımızda yanlış yapmamak için onları örnek aldık. Bir daha hata yapmamak üzere onlar bizim öncülerimiz oldu. Allah rahmet eylesin hepsi de gitti mekanları cennet olsun. Kalbimizde yaşıyorlar.

DURAK SAĞLAMER

MUHABİR: Yeşilçam filmlerinde ki en çok sevdiğiniz karakter nedir ve nedeni nedir?

DURAK SAĞLAMER: Hababam sınıfını severim, Ayhan ışık, Sadri Alışık, Ekrem Bora. Onlarla büyüdük biz beyaz perde de. Onları severim. En çok da güldürü olarak Hababam Sınıfını severim.

MUHSİN TAŞDEMİR

MUHABİR: Yeşilçam filmlerinde ki en çok sevdiğiniz karakter nedir ve nedeni nedir?

MUHSİN TAŞDEMİR: Kadir Savun, Cüneyt Arkın, bunların filmlerini çok izlerim çok severim. Geçmişte sanatçılar içerisinde çok değerli insanlar bunlar. Bunların oyunları ve filmleri ile büyüdük. Çok sevdiğimi belirtmek isterim.

CEMİL BAYRAM

MUHABİR: Yeşilçam filmlerinde ki en çok sevdiğiniz karakter nedir ve nedeni nedir?

CEMİL BAYRAM: En sevdiğim karakter Münir Özkul’un Mahmut Hoca’nın karakteri. O özellikle “Okul dört duvardan ibaret bir yer değildir” özellikle o sözden sonra çok etkilenmiştim. Kesinlikle o yani.

FERHAT KANITEZ

MUHABİR: Yeşilçam filmlerinde ki en çok sevdiğiniz karakter nedir ve nedeni nedir?

FERHAT KANITEZ: Sanırım Kemal Sunal. Aralarında ki en eğlenceli o benim için.

BUĞRA TİFTİK

MUHABİR: Yeşilçam filmlerinde ki en çok sevdiğiniz karakter nedir ve nedeni nedir?

BUĞRA TİFTİK: Kemal Sunal. Hem düşündürüyor hem güldürüyor. Konuşmadan bile

güldürebilen bir insan.