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SOKAK RÖPORTAJLARI

İleri Gazetesi olarak bu hafta vatandaşlarımıza Yeşilçam oyuncularını sorduk. 'Vatandaşlarımıza Yeşilçam filmlerinde ki en çok sevdiğiniz karakter nedir ve nedeni nedir?' sorusunu yönelttik. Bunun üzerine vatandaşlarımız çoğunluk olarak Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Adile Naşit gibi Yeşilçam oyuncularının ismi söylerken farklı isimlerde yer aldı.

05 Eylül 2022 Pazartesi 02:23
SOKAK RÖPORTAJLARI

HAMİDE NUR SÜSLER
MUHABİR: Yeşilçam filmlerinde ki en çok sevdiğiniz karakter nedir ve nedeni nedir?
HAMİDE NUR SÜSLER: Kemal Sunal’ı seviyorum. Çünkü filmlerini izlerken çok eğleniyoruz hem de çok samimi geliyor.

HÜLYA SÜSLER
MUHABİR: Yeşilçam filmlerinde ki en çok sevdiğiniz karakter nedir ve nedeni nedir?
HÜLYA SÜSLER: Adile Naşit. Çünkü güler yüzü ve samimiyeti ile filmleri izlenilmeye değer kılıyor.

ALİ RIZA KARACA
MUHABİR: Yeşilçam filmlerinde ki en çok sevdiğiniz karakter nedir ve nedeni nedir?
ALİ RIZA KARACA: Ahmet Metin, Sadri Alışık, bunlar gerçekten duyarlı halka bir şeyler hitap eden insanlardı. Biz onları gördüğümüzde sanki abimiz oynuyormuş gibi onlardan sevgi ve muhabbet görmüş oluyorduk. Her filmin konusu insanlara bir şeyler bir demeçler veriyordu. Biz bunlardan esinlenerekten hayatımızda yanlış yapmamak için onları örnek aldık. Bir daha hata yapmamak üzere onlar bizim öncülerimiz oldu. Allah rahmet eylesin hepsi de gitti mekanları cennet olsun. Kalbimizde yaşıyorlar.

DURAK SAĞLAMER
MUHABİR: Yeşilçam filmlerinde ki en çok sevdiğiniz karakter nedir ve nedeni nedir?
DURAK SAĞLAMER: Hababam sınıfını severim, Ayhan ışık, Sadri Alışık, Ekrem Bora. Onlarla büyüdük biz beyaz perde de. Onları severim. En çok da güldürü olarak Hababam Sınıfını severim.

MUHSİN TAŞDEMİR
MUHABİR: Yeşilçam filmlerinde ki en çok sevdiğiniz karakter nedir ve nedeni nedir?
MUHSİN TAŞDEMİR: Kadir Savun, Cüneyt Arkın, bunların filmlerini çok izlerim çok severim. Geçmişte sanatçılar içerisinde çok değerli insanlar bunlar. Bunların oyunları ve filmleri ile büyüdük. Çok sevdiğimi belirtmek isterim.

CEMİL BAYRAM
MUHABİR: Yeşilçam filmlerinde ki en çok sevdiğiniz karakter nedir ve nedeni nedir?
CEMİL BAYRAM: En sevdiğim karakter Münir Özkul’un Mahmut Hoca’nın karakteri. O özellikle “Okul dört duvardan ibaret bir yer değildir” özellikle o sözden sonra çok etkilenmiştim. Kesinlikle o yani.

FERHAT KANITEZ
MUHABİR: Yeşilçam filmlerinde ki en çok sevdiğiniz karakter nedir ve nedeni nedir?
FERHAT KANITEZ: Sanırım Kemal Sunal. Aralarında ki en eğlenceli o benim için.

BUĞRA TİFTİK
MUHABİR: Yeşilçam filmlerinde ki en çok sevdiğiniz karakter nedir ve nedeni nedir?
BUĞRA TİFTİK: Kemal Sunal. Hem düşündürüyor hem güldürüyor. Konuşmadan bile
güldürebilen bir insan.

Son Güncelleme: 05.09.2022 17:29
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