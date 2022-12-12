Novada Yozgat AVM Müdürü Serkan Gök’ün istekleri doğrultusunda Şeb-i Aruz'un 749’uncu Yıl Dönümünde Mevlana'yı andılar. Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu semazen öğrencileri ve öğretmeni Şenay Aydın ile Neyzen Halil İbrahim Güneşer, Udi Halil İbrahim Binici, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Destek Merkezi öğrencileri ile birlikte ilahi Ses Sanatçısı Recep Kunduz Novada Yozgat AVM’de program tertip ettiler. Halkın yoğun bir ilgi duyarak izlediği gösteride minik semazenler muhteşem bir semazen gösterisi gerçekleştirdi. »Haber Merkezi