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Sağlık çalışanlarından tepki

Yozgat’ta sağlık çalışanları, Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırıda öldürülmesini protesto etti.

08 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Sağlık çalışanlarından tepki

Yozgat Şehir Hastanesi'nde basın açıklaması yapan Hekim Birliği Sendikası Yozgat Temsilcisi Dr. Muhammet Deniz, Karakaya'nın görevi başında vahşice katledilerek hayattan ve sevdiklerinden koparıldığını ifade etti.
Doktor ve sağlık çalışanlarının daha iyi hizmet vermek ve en önemlisi yaşamak ve yaşatmak için tepkilerini dile getirdiklerini anlatan Deniz, "Bundan dolayı 2 gün acil olmayan hizmetleri erteliyoruz." diye konuştu.
Türk Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Ayhan Delibaşı da sağlık çalışanlarının şiddet sarmalından bir an önce kurtarılması gerektiğini kaydetti. 
»AA

Son Güncelleme: 09.07.2022 00:50
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