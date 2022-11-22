“Rota Yozgat” ile tanıtılacak

Uygulama ile Yozgat ve ilçelerinde belirlenen bölgelerde doğal güzellikler, tarihi eserler ve gastronomi gibi turistik değerlerin 4K fotoğraf ve video, belirlenen konumlarda timelapse çekimleri ve 360° video çekimleri web sitesinde ve mobil uygulamada tanıtımı yapılacak.

Ayrıca uygulama çerçevesinde, ilin tanıtımına ilişkin destinasyonlar ve rotalar belirlenerek ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Program ile “Nasıl gidebilirim? Ne yapabilirim? Nerede kalabilirim? Nerede, ne yiyip, içebilirim?” soruları kolaylıkla cevap bulabilecek.

Valilik makam toplantı salonunda gerçekleşen tanıtım töreni Vali Ziya Polat başkanlığında gerçekleşti.

“GÜZELLİKLERİMİZİ ANLATMAMIZ LAZIM”

Vali Polat burada yaptığı konuşmada, “Yiğitler şehri Yozgat, tarihi, kültürü, gastronomisi ile Yozgat’ımızın tanıtımına destek sağlayacağını düşündüğümüz Rota Yozgat uygulamasını inşallah bugünkü imza töreni ile başlayacağız. Amacımız Yozgat’ın güzelliğini anlatmak. Tabi günümüz teknoloji çağı, bilgi çağı, sosyal medya çağı. Bunu biz internet ortamı üzerinden telefon uygulaması ile beraber tanıtım yapmak için imzamızı ajansımızla atacağız. Yozgat’ın değerlerini, güzelliklerini profesyonel bir ekip tarafından videoların çekilmesi, fotoğrafların çekilmesi, 360 derece, 4K çekimlerin yapılması, bunu uygulama üzerinden insanlarımıza ulaştırmak hedefimiz. Tabi bugün imzayı atarız inşallah en kısa zamanda da şirketlerle de ajansımız anlaşmalarını yaparlar. Biz en kısa sürede bu uygulamanın hayata geçmesini istiyoruz. Yozgat’ın tarihi turistik yerlerini siz de biliyorsunuz biz de biliyoruz. Ancak bunu insanımıza hem ulusal hem uluslararası düzeyde tanıtmak için çaba göstermemiz gerekiyor. Basınımızdan da bu konuda destek istiyoruz. Güzelliklerimizi anlatmamız lazım. Güzellikler anlatıldıkça, tanıtıldıkça daha büyük değer kazanacağını düşünüyoruz. Tabi günümüz teknoloji çağı. Herkesin elinde bir telefon, telefonla ulaşmak en kolay ve en hızlı yol. Biz de Yozgat ile ilgili Rota Yozgat adı altında bir uygulamayı inşallah bugün itibari ile başlayacağız. Tabi burada hedef sadece Rota Yozgat değil, güzel bir marka bulup marka ile beraber tanıtım atağına tekrar başlamak istiyoruz. Dediğim gibi Yozgat’ın tanıtılması gereken, güzelliklerin çok olduğunu bizler biliyoruz da herkese öğretmek ve tanıtmak için arkadaşlarımızla beraber oturduk konuşuldu. Böyle bir uygulamanın faydalı olacağını düşündük. Umarım Yozgat’ın tanıtımına katkı sağlayacağını düşünüyorum.” dedi.

“YOZGAT’IN TANITIMI İÇİN SUNACAĞIZ”

Kalkınma ajansı olarak kuruldukları günden bugüne Yozgat’ın tanıtımı için çeşitli faaliyetler vermekte olduklarını belirten ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, “Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetini göstermekte olan kalkınma ajansı olarak kurulduğumuz günden bugüne Yozgat ilimizin tanıtımı için çeşitli faaliyetler vermekteyiz. Bugün de ihtiyaç olan bir alanda yapılacak olan sözleşmenin imza töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ajansımızın 2022 yılı çalışma programında yer alan Yozgat ilini tanıtan web sitesi ve mobil uygulamanın yapılması için inşallah bugün bismillah diyeceğiz ve başlayacağız. Rota Yozgat ismi ile bir mobil uygulamayı Yozgat’ın tanıtımı için tüm ülkemizde ki seyahat severlere tüm Yozgatlılar ve tüm ülkemiz vatandaşlarına inşallah sunacağız. Bu kapsamda bütün ilçelerimizde, il merkezimizde tarihi, kültürel ve doğal mekânların fotoğrafları çekilecek. Bunlar belli bir düzenlemeden sonra web sayfasında ve Rota Yozgat mobil uygulamasında yayınlanacaklar. Aynı zamanda gastronomi turizmi de biliyorsunuz önemli bir öge turizmde. Gastronomi değeri içeren gıda ve besinlerimiz de yine aynı şekilde bu sayfada yayınlanmaya başlayacak. Biz tabi bunun dışında Yozgat’ın tanıtımı için birçok faaliyeti sayın valimizin önderliğinde başlamış bulunmaktayız. Kısaca onlardan da hatırlatmak babında söylemek istiyorum. Öğrenen şehirler ağını biliyorsunuz Yozgat ilimiz dâhil oldu. Türkiye’de sadece 9 tane il var ve bu illerden 7 tanesi büyükşehir. Büyükşehir olmayan 2 şehirden bir tanesi Yozgat. Dolayısı ile öğrenen şehirler ağında yine tanıtım anlamında etkin olarak kullanmayı biz önümüzde ki dönem hedeflemekteyiz. Yine Sarıkaya Roma Hamamı odaklı Yozgat ilimizin tanıtımı için UNESCO gönüllüleri ile beraber geçtiğimiz aylarda bir faaliyet yapmıştık. Bunun çıktılarını görmeye başladık. Gelen kişilerden Yozgat’ı tanıtmaya ve Yozgat’ı tekrardan önümüzde ki senelerde arkadaşlarını getirmeye hevesli olan kişilerin haberleri bizlere geliyor bizimle iletişime geçiyorlar. Bu anlamda faaliyetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. İnşallah Rota Yozgat uygulaması da ilimizin tanıtımı için hayırlı uğurlu olur. Ben sayın valimize, turizm il müdürlüğümüze ve Yozgat yatırım destek ofisine teşekkür ediyorum.” diye konuştu. »Sema Nur Koçaker