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Proje bedeli 372.4 milyar

2022 yılı 3’üncü Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

12 Ekim 2022 Çarşamba 23:45
Proje bedeli 372.4 milyar

Vali Polat, Valilik Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda yatırımlar hakkında bilgiler verdi.
Toplantıda konuşan Vali Polat, “Yozgat’ta yapılan ve yapımı devam eden yatırımların son durumunu görüşmek, koordinasyon gerek konularda iş birliği yapmak için 2022 yılı 3’üncü Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısını gerçekleştiriyoruz. Tabi hepimizin amacı hep söylüyoruz, bu aziz millete hizmet etmek. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin emrinde olduğumuzu her daim söylüyoruz. Vatandaşımızın yaşam standardını yükseltmek, şehirlerdeki ve köylerdeki alt yapı yatırımını yapmak, enerji alanında yollarda alt yapı çalışmalarını yapıp vatandaşımızın yaşam standardını yükseltmek için tüm kurum ve kuruluşlarımızla tekrar bu aziz milletin emrinde olduğumuzu belirtiyoruz. 3’üncü Dönem toplantısında toplam 351 proje uygulanıyor Yozgat’ımızda. Proje bedeli 372,4 milyar lira, geçmiş yıllar toplam harcama beledi 6,1 milyar liradır. 2022 yılı ödeneği 4,35 milyar lira, bu sene de yaklaşık 2 milyar lira harcaması yapılmış. Bu projelerden 46’sı bitirilmiş, 176 proje devam ediyor. 47 projemiz ihale aşamasında, 62 proje de son aşamaya geldiğimizi buradan belirtmek istiyorum. Yozgat’ımıza, değerli vatandaşlarımıza hizmet götüren tüm kurumlarımıza öncelikle şahsınızda tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Genel bütçe ve mahalli idare yatırımlarını açıklayan Polat, “Ulaştırma – haberleşme sektöründe, 11 milyar lira proje bedelli ‘51 adet’ proje, tarım sektöründe, 8 milyar lira proje bedelli ‘103 adet’ proje, enerji sektöründe, 321 milyon lira proje bedelli ‘5 adet’ proje, eğitim sektöründe,  1.68 milyar lira proje bedelli ‘57 adet’ proje, sağlık sektöründe 147 milyon lira proje bedelli ’12 adet’ proje, turizm sektöründe 1.2 milyon lira proje bedelli ‘4 adet’ proje,  diğer kamu hizmetleri-sosyal sektöründe, 351 milyar lira proje bedelli  ‘108 adet’ proje, diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe 151 milyon lira proje bedelli ’11 adet’ proje olmak üzere, 372.4 milyar lira proje bedelli, toplam 351 proje uygulanmaktadır.
Projelerin 2022 yılı ödeneği 4.35 milyar lira olup;
2022 yılı 3’üncü dönem sonu itibariyle: Ulaştırma-haberleşme sektöründe 1.233 milyar lira, tarımda 208 milyon lira, eğitimde 100 milyon lira, sağlıkta 3.6 milyon lira, enerjide 10 bin lira, diğer kamu hizmet-sosyal sektöründe 184.8 milyon lira, diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe 24.5 milyon lira olmak üzere, 1.755 milyon lira harcama yapılmış olup nakdi gerçekleşme oranı yüzde 37’dir.
306 projeden, 46 adeti tamamlanmış, 176 adet projede çalışmalar devam etmekte, 47 proje ihale aşamasında olup, 62 projeye başlanılmamış, 20 proje ise tasfiye edilmiştir” ifadelerini kullandı.
Daha sonra toplantıda yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri, yatırımları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. 
»Rabia Şahin 

Son Güncelleme: 12.10.2022 23:35
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