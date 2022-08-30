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Polat’tan inceleme

Vali Ziya Polat, Çekerek ilçesinde dolu ve sağanak yağıştan etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

30 Ağustos 2022 Salı 17:15
Polat’tan inceleme

Vali Polat, Çekerek ilçesinde şiddetli yağış ve dolu nedeniyle selden etkilenen arazilerde ve yerleşim yerlerinde inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı. Çekerek ilçesine bağlı İsaklı, Bayındırhüyük, Karakaya ve Gökdere köylerinde incelemede bulunan Vali Polat, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, hasar tespit çalışmalarının başladığını ve en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.
Polat’a Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz da eşlik etti. Vali Polat ve beraberindekiler daha sonra vefat eden Kıbrıs Gazisi Ali Özdemir'in Körpınar köyünde ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulundu. »İHA

Son Güncelleme: 30.08.2022 17:36
Anahtar Kelimeler:
Polattan Inceleme
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