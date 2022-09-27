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Polat, üniversitede

Vali Ziya Polat, Bozok Üniversitesinin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a  nezaket  ziyaretinde bulundu.

27 Eylül 2022 Salı 02:11
Polat, üniversitede

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Vali Polat, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sağlıkla, huzurla, başarıyla en verimli şekilde geçmesi temennisinde bulundu.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek üniversitenin fiziki durumu, teknik altyapısı, öğretim kadrosu, akademik bölümleri, sosyal imkanları, ulaşım ve barınma olanakları hakkında bilgiler verdi.
Ziyaretin ardından Polat 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde üniversite Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü’nü tercih eden birinci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle ilk ders heyecanını yaşayan Polat’a Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü’de eşlik etti.
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü’de, Polat’ın teşriflerinden mutlu olduklarını belirterek güçlü ve dinamik  akademik kadrosuyla geleceğin eğitimcilerini nitelikli ve  donanımlı yetiştirmek için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizdi.
Yozgat Bozok Üniversitesi ailesini tercih ettikleri için öğrencilere teşekkür eden Rektör Karadağ: “Üniversitelerin hayalleri sizlerin hayalleri. Sizler bir hayalin peşinden koştunuz. İdealleriniz vardı. Bu ideallerinizin ilkini gerçekleştirmiş bulunuyorsunuz. Mezun olana kadar gayretiniz ve çabanızla yeni başarılara ve hayallere yelken açacaksınız. Üniversitemizin sloganı inanmak başarmanın yarısıdır özdeyişiyle belirlediğimiz hedef doğrultusunda ‘Kararlılıkla Başarıya’ sloganıyla siz değerli öğrencilerin eğitim öğretim süreçleri başta olmak üzere başarıya odaklanarak hedefi ıskalamadan kararlılıkla hayallerinize koşmanızı istiyoruz” dedi.
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren bütün birikimleriyle geleceğe çok güçlü olarak hitap ettiğine vurgu yapan Karadağ: “Bölgesel kalkınma odaklı misyonu olan bir ihtisas üniversitesi çatısı altında olmanın ayrıcalığını yaşamanızı istiyorum. İhtisas üniversitesinde okumanın tüm ayrıcalıklarını sizlere yaşatacağız. Şehrimize üniversitemize hepiniz hoş geldiniz. 2022-2023 akademik yılının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, yeni akademik yılda öğretim elemanlarına ve öğrencilere başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Yiğitler şehri Yozgat’ta marka üniversitede sizleri ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Polat öğrencilere barınma sorunu olmayan güvenli ve huzurlu şehir Yozgat’a hoş geldiniz dedi.
Öğrenci olmanın zorluklarını minimalize etmek adına her daim kapılarının açık olduğuna vurgu yapan Polat: “Bizler ihtiyacınızı karşılamakla hükümlü insanlarız. Sıkıntılarınızı çözmekle görevli insanlarız. Bugün sizlerin eğitimleri için emrinizdeyiz; yarın da sizler öğrencilerinizin emrinde olacaksınız. Devletimizin tüm kurumları emrinizde. Yozgat’ta rahat ve huzurlu yaşamanız için her türlü tedbiri aldık almaya da devam edeceğiz. Hepinizin bu memlekete bu devlete hizmet edeceği yarınları hep beraber göreceğiz. Bu devletin değerlerine, bayrağına, insanına, örfüne-âdetine sahip çıkan bireyler olarak sizleri yarınlara ve geleceğe hazırlayacağız. Sosyo-kültürel ve sportif her türlü faaliyetlerde yer alın. Yozgat’ta yaşarken Yozgat’ı da yaşayın. Mezuniyetinizde Yozgat’ın birer kültür elçileri olun. Allah yolunuzu bahtınızı açık eylesin. Yeni eğitim öğretim yılınızda hepinize başarılar dilerim” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi


 

Son Güncelleme: 27.09.2022 17:28
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