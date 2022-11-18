Polat inceledi

Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulunan Vali Polat, cezaevlerinde kalan mahkûmların genel durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Polat, öğle yemeğinde personelin sofrasına misafir oldu.

Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde kurulan atölyeleri gezen Polat, tutuklu ve hükümlülerin imal ettiği ürünleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

1 Nolu T Tipi ve 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun güvenliğini sağlayan Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı’nı ziyaret eden Polat'a yürütülen güvenlik hizmetleri hakkında bilgi verildi.

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