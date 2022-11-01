Örnek proje tamamlandı

Açık hava spor tesisi içerisinde bin 250 metrekare çim futbol sahası, 510 metrekare basketbol sahası ve 240 metrekare voleybol sahası bulunuyor.

Mahalle sakinlerinin ve gençlerin hizmetine sunulan ‘Spor Park’ projesi hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Vatandaşlarımızın uzun yıllardır şikayetçi olduğu bataklığa dönmüş bir dere yatağını bugün gördüğümüz gibi gençlerimizin spor yapacağı, kendilerini geliştirip kaliteli zaman geçireceği bir alana dönüştürdük. Yapımını tamamladığımız projeyle mahallemizin büyük bir sorununu çözerken ortaya çıkan alanda inşa ettiğimiz spor alanlarıyla bölgesinde örnek olacak bir işe imza attık. Büyük bir dönüşüm örneği olan projemiz içerisinde bin 250 metrekare çim futbol sahası, 510 metrekare basketbol sahası ve 240 metrekare voleybol sahası bulunmaktadır. İlçemizde bu tür projeleri diğer mahallelerimizde de inşa ederek sosyal alanlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Sevgili gençlerimize sağlıklı yarınlar ve mutlu bir gelecek için spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Spor Park ilçemize hayırlı olsun.” dedi.

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